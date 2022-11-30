Патрульные полицейские раскрыли убийство в Алматы

По одной из версий, убийство он совершил после совместного распития спиртных напитков: между мужчинами началась ссора, переросшая в драку.

Фото: polisia.kz

В Алматы патрульный экипаж "Буран-292" в составе Шынгыса Нурахметова, Мади Бельгибаева, Шухрата Билалова и Наурызбая Данекеева "по горячим следам" задержал убийцу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Управление полиции Турксибского района поступило заявление о пропаже человека. По словам родственников, мужчина ушел к другу и не вернулся. Среди личного состава наружных служб была срочно тиражирована ориентировка с приметами разыскиваемого.

Патрульные, отлично знающие вверенный участок, проверили в первую очередь неблагополучные дома. Во дворе одного из них, в небольшой яме, забросанной землей и листьями, было обнаружено тело без вести пропавшего со следами насильственной смерти.

На месте преступления инспекторы задержали подозреваемого, проживающего в этом же доме.

"По одной из версий, убийство он совершил после совместного распития спиртных напитков: между мужчинами началась ссора, переросшая в драку", – сообщил командир Полка патрульной полиции УМПС ДП Алматы Бауыржан Хантемиров.

Инспекторов Полка патрульной полиции за раскрытие тяжкого преступления поощрили приказом начальника ДП, добавил он.