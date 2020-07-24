Пациентку провизорного центра нашли задушенной на стройке в Шымкенте

Закон и Порядок
Скриншот с видео
В Шымкенте 63-летняя пациентка провизорного центра была найдена на стройке в ста метрах от госпиталя с признаками насильственной смерти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.   

По словам близких, Кузьмина Надежда Николаевна проходила лечение в провизорном центре по улице Желтоксан. В заключении о смерти сказано, что женщина скончалась от механической асфиксии.

Загадочная смерть пациентки провизорного центра взбудоражила шымкентцев. Вторую неделю людей терзают догадки, кто мог расправится с 63-летней женщиной. Тело Надежды Кузьминой со следами удушья обнаружили на стройке, недалеко от госпиталя, в котором она лечилась.

Родственники и знакомые погибшей говорят, что уйти из стационара женщину вынудило отношение к ней медперсонала. Со слов соседки погибшей Светланы Адамовой, с Кузьминой медсестры обходились грубо. Порой доходило до оскорблений. Об этом Надежда Николаевна якобы сама не раз рассказывала по телефону.

Директор провизорного центра (его на время карантина развернули в шымкентском политехническом колледже) уверяет, что причина ее ухода из госпиталя была в другом. Якобы пенсионерка была морально подавлена из-за болезни. Она не раз просилась домой, при этом уверяла, что следить за ней там будет некому. Врачи решили оставить ее в госпитале. За несколько дней до выписки, о которой Надежда Кузьмина, по словам врачей, знала, женщина полтора часа ждала возможности выйти незаметно. И ей это удалось. Все это, по заверению Даулета Ержанова, есть на кадрах камер видеонаблюдения. Их он предоставил следователям и готов отдать родным, если те попросят.

Камеры установлены не только в провизорном центре, но и на оживленном перекрестке Кунаева-Желтокан. Не исключено, что видеофиксаторы прольют свет на загадочную смерть женщины. Полицейские возбудили уголовное дело, его детали следователи раскрывать не стали.


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