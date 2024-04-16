Павел Дуров дал трехчасовое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Об этом основатель сервиса по отправке сообщений сообщил в своем Telegram-канале

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«Как лидер политически нейтральной платформы, я обязан выступать перед журналистами, представляющими разные политические взгляды. В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту либеральных взглядов. В тот же день я поговорил с Такером Карлсоном, известным своим консерватизмом. Таким образом, я могу оставаться честным по отношению ко всем аудиториям и рассказать историю Telegram каждому», - сообщил основатель мессенджера.

Павел Дуров рассказал, что интервью с Такером выйдет совсем скоро. Он отметил, что оно будет в видеоформате, что для него довольно редкое явление, так что рекомендовал его посмотреть.