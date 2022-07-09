Происшествия
Павлодарка сожгла дом соседки из-за ревности

В Павлодаре жительница пригорода спалила дом односельчанки из-за ревности. Она увидела своего сожителя в компании соседки – матери двоих детей – и решила отомстить. Причем за одну ночь подожгла дом дважды, едва не погубив целую семью. Потерпевшая требует наказать обидчицу по статье "Покушение на убийство", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Вместо уютного дома – обугленные стены. 41-летняя Ольга Пархоменко с двумя детьми и бабушкой едва не сгорели заживо. Их жилье спалила односельчанка, которая приревновала Ольгу к своему сожителю.

"Произошел у меня конфликт с Татьяной. Я прошлась с ее сожителем какую-то часть пути, мы разошлись, с магазина мы шли. На следующее утро Татьяна подходит – и с угрозами, что "не ревную, дом сожгу". Мы с ней обговорили все и разошлись", - рассказывает Ольга Пархоменко.

Женщина уверяет, что увести возлюбленного Татьяны у нее и в мыслях не было. Но ревнивица подумала иначе – и подожгла дом дважды за одну ночь. Первый пожар удалось потушить самостоятельно. Со вторым боролись спасатели.

Сама виновница общаться с журналистами отказалась.

"Телевидение, мы по поводу инцидента. Вашу версию расскажите, пожалуйста, нам".

"Я отказываюсь от комментариев".

Сгоревший дом Ольги восстановлению не подлежит. Сейчас она с двумя сыновьями и бабушкой ютится у родственников. Сгорели бытовая техника, одежда и мебель, спасти удалось лишь документы. По факту поджога полицейские завели уголовное дело.

"По факту возгорания дома в селе Павлодарское, по улице Садовая, проводится досудебное расследование по статье 204 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения "обязательство о явке", - сообщила сотрудник пресс-службы ДП Павлодарской области Алма Мусабекова.

Подозреваемой грозит арест на 20 суток или общественные работы. На усмотрение суда наказание могут заменить штрафом почти в четверть миллиона тенге. Но на эти деньги, сетуют погорельцы, новый дом не построишь.

Сама потерпевшая с выводами полицейских не согласилась. Она требует изменить статью "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества" на более тяжкую – "Покушение на убийство". Женщина уже написала заявление в прокуратуру, добавил телеканал.

 

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