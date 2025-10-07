Монополист начислял предприятиям оплату по общему тарифу, не применяя льготный

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники городской прокуратуры выявили нарушения в сфере применения тарифов на электроэнергию в отношении 20 предприятий, инвестировавших в экономику региона более 400 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz

В ходе анализа было установлено, что монополист взимал с предприятий оплату по общему тарифу, не применяя льготный.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора инвесторам установлен льготный тариф, что позволило снизить стоимость электроэнергии. Принятая мера сократила расходы участников СЭЗ «Павлодар» и способствовала формированию более благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности в регионе», – проинформировали в надзорном органе.

