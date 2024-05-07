Паводки: в Атырау и Курмангазинском районе возведено 345 км дамб

В регионе в круглосуточном режиме продолжается мониторинг уровня реки Жайык, откачка воды из подтопленных домов, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

«В городе Атырау и Курмангазинском районе проведены работы по возведению дамбы протяженностью 345 км», - сказал представитель МЧС Аскар Шарип на брифинге в СЦК.

В Северо-Казахстанской области спасатели помогают жителям села Прибрежное Кызылжарского района доставкой продуктов питания. Прибывшие силы и средства из ДЧС Костанайской области приступили к противопаводковым работам в микрорайоне Подгора Петропавловска.

Всего по республике отведена и откачана вода из 9 660 жилых домов и 3 213 дворовых территорий. Откачано 16,4 млн кубометров талой воды.

Вернулись в свои дома 50 670 человек. 5 436 человек остаются в пунктах временного размещения.