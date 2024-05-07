Паводки: в Атырау и Курмангазинском районе возведено 345 км дамб

Паводки
2

В регионе в круглосуточном режиме продолжается мониторинг уровня реки Жайык, откачка воды из подтопленных домов, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

«В городе Атырау и Курмангазинском районе проведены работы по возведению дамбы протяженностью 345 км», - сказал представитель МЧС Аскар Шарип на брифинге в СЦК.

В Северо-Казахстанской области спасатели помогают жителям села Прибрежное Кызылжарского района доставкой продуктов питания. Прибывшие силы и средства из ДЧС Костанайской области приступили к противопаводковым работам в микрорайоне Подгора Петропавловска.

Всего по республике отведена и откачана вода из 9 660 жилых домов и 3 213 дворовых территорий. Откачано 16,4 млн кубометров талой воды.

Вернулись в свои дома 50 670 человек. 5 436 человек остаются в пунктах временного размещения.

#Атырау #дамба #паводки в Казахстане #река Жайык

Популярное

Все
Посвящение легендарным землякам
В Кызылорде дан старт строительству футбольного стадиона
Пришли за покупками – попали на концерт
Казахстанские военнослужащие отстаивают интересы страны на спортивных аренах
Депутаты, спортсмены и волонтеры благоустраивают столицу
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
По 8,5 миллиона тенге подъемных получат медики в селах Карагандинской области
В военно-патриотическом клубе растят настоящих защитников Отечества
Успех летчика куется на земле
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
До достижения критического уровня Урала осталось меньше полуметра
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Токаев: Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности
Сильная армия – гарант мира и процветания
Премьер поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Достойное служение праву
На жильё для пострадавших от паводков актюбинцев бизнес направит 28 млрд тенге
Вопросы полицейским задает молодежь
Дэдпул из Казахстана
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Детей растить и Родину защищать
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
«Я – в Астане, он – в Екатеринбурге, встретились посередине…»
О дамбах и арыках: из опыта наших предков
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Злые языки страшнее пистолета
Казахстан и Узбекистан: многовековые узы дружбы
Токаев принял главу КНБ
Урок на приусадебном участке
В Карагандинской области подрядчик приступил к завершающему этапу реконструкции трассы Караганда – Балхаш, которая длится уже пять лет
Казахский обретает статус языка межнационального общения
1 мая: историю появления праздника напомнили казахстанцам
Генпрокурор Берик Асылов отчитался перед президентом
Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового развития
Авиапассажирам необходимо заблаговременно приезжать в аэропорты - КГА
В Таразе изучают государственный язык с помощью… песен
День единства народа Казахстана: сколько этносов проживают в республике
Освоить государственный язык под силу каждому – это демонстрируют активисты областного Дома дружбы
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сенатор
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан

Читайте также

Большая вода: в свои дома вернулись более 50 тыс. человек
На жильё для пострадавших от паводков актюбинцев бизнес нап…
Более 70 человек погибло при наводнениях в Бразилии
Паводковую воду направят на рисовые поля Кызылординской обл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]