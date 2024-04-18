Паводки в Казахстане: около 7 тыс. человек остаются в эвакопунктах

Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало информацию о паводковой ситуации на сегодня, 18 апреля, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МЧС РК

По информации МЧС, паводок на территории республики проходит в стабильно-напряженном режиме. В паводкоопасных регионах продолжаются аварийно-спасательные работы, проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков.

Вернулись в свои дома 18 651 человек. Из зон ЧС заблаговременно проведена эвакуация жителей и животных. Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 117 694 человек, из них 43 931 детей, в том числе привлеченными воздушными судами спасено 4 164 человек, из них 1 630 детей. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных.

В эвакопунктах остаются 6 887 человек, из них 3 166 детей. Отведена вода из 4 216 жилых домов и 2 698 дворовых территорий. Откачано свыше 10,1 млн м3 талой воды, проведена укладка более 3,2 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала.

Остаются подтопленными 5 718 частных жилых домов и 1 130 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.

Психологами Центра медицины катастроф МЧС выполняется круглосуточное дежурство с целью оказания экстренной психологической и информационной помощи жителям паводкоопасных регионов. На телефон горячей линии поступило 1 932 звонка.

В пострадавшие регионы доставлено 4 211 тонн гуманитарной помощи железнодорожным, автомобильным транспортом и воздушными судами.

На контроле остаются 61 переливов автодорог, 66 размывов автодорог, из них 10 мостов и 56 дорожных полотен. На контроле 60 населенных пунктов без транспортного сообщения, где созданы и доставляются необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.

В Северо-Казахстанской области из-за интенсивного снеготаяния в селах Тимирязево Тимирязевского района, селах Соколовка, Барневка, Долматова Кызылжарскогорайона, в мкр. Подгора, Кожевенный, п. Заречный г. Петропавловск произошло подтопление 386 частных жилых домов. Жители заблаговременно эвакуированы. Задействованными силами и средствами проводится откачка воды.

В селах Вагулино, Кустовое, Красноярка Кызылжарского района из опасной зоны отогнаны на безопасное место180 сельскохозяйственных животных. В связи с переливом воды через автодороги республиканского значения «Петропавловск - Жезказган» проведена перевозка людей в количестве 2000 человек. Оказана помощь медицинской службе по перевозке трех больных. Произведена доставка 62 тонн гуманитарной помощи. Продолжается мониторинг за уровнем реки Есиль.

В Иргизском районе Актюбинской области из с.Куйылыс и Нура в с.Иргиз воздушными судами заблаговременно эвакуированы в пункты временного размещения 201 человек, а также в с.Белшер доставлена 1 тонна гуманитарной помощи и 0,2 тонны ГСМ. В с.Куйылыс продолжаются берего укрепительные работы на реке Торгай.

В Западно-Казахстанской области с дачных массивов г. Уральск заблаговременно эвакуировано 22 человека, которые размещены у родственников. Из населенных пунктов Каратобе и Жалпактал Каратобинского и Казталовского районов посредством плавсредств через реки Калдыгайты и Караозен переправлено 236 человек. Работы по возведению, укреплению защитных дамб и мониторингу уровня воды на реке Урал продолжаются.

В Акмолинской области из-за повышения уровня воды на реки Есиль в с.Львовское Жаркаинского района произошло подтопление 4 частных жилых домов. Эвакуировано 10 человек, которые размещены у родственников.

В Костанайской области из с.Байтурсынова Джангельдинского района в с.Торгай вертолетом доставлено 2 тонны гуманитарной помощи и переправлено 6 жителей.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах круглосуточном режиме задействовано 44 156 чел. и 4 611 ед. техники, 860 водооткачивающих средств, 332 плавательных средств, 18 воздушных судов служб гражданской защиты, а также активное участие принимают волонтеры.