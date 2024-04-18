Паводки в Казахстане: около 7 тыс. человек остаются в эвакопунктах

Паводки
108
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало информацию о паводковой ситуации на сегодня, 18 апреля, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МЧС РК

По информации МЧС, паводок на территории республики проходит в стабильно-напряженном режиме. В паводкоопасных регионах продолжаются аварийно-спасательные работы, проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков.

Вернулись в свои дома 18 651 человек. Из зон ЧС заблаговременно проведена эвакуация жителей и животных. Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 117 694 человек, из них 43 931 детей, в том числе привлеченными воздушными судами спасено 4 164 человек, из них 1 630 детей. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных.

В эвакопунктах остаются 6 887 человек, из них 3 166 детей. Отведена вода из 4 216 жилых домов и 2 698 дворовых территорий. Откачано свыше 10,1 млн м3 талой воды, проведена укладка более 3,2 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала.

Остаются подтопленными 5 718 частных жилых домов и 1 130 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.

Психологами Центра медицины катастроф МЧС выполняется круглосуточное дежурство с целью оказания экстренной психологической и информационной помощи жителям паводкоопасных регионов. На телефон горячей линии поступило 1 932 звонка.

В пострадавшие регионы доставлено 4 211 тонн гуманитарной помощи железнодорожным, автомобильным транспортом и воздушными судами.

На контроле остаются 61 переливов автодорог, 66 размывов автодорог, из них 10 мостов и 56 дорожных полотен. На контроле 60 населенных пунктов без транспортного сообщения, где созданы и доставляются необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.

В Северо-Казахстанской области из-за интенсивного снеготаяния в селах Тимирязево Тимирязевского района, селах Соколовка, Барневка, Долматова Кызылжарскогорайона, в мкр. Подгора, Кожевенный, п. Заречный г. Петропавловск произошло подтопление 386 частных жилых домов. Жители заблаговременно эвакуированы. Задействованными силами и средствами проводится откачка воды.

В селах Вагулино, Кустовое, Красноярка Кызылжарского района из опасной зоны отогнаны на безопасное место180 сельскохозяйственных животных. В связи с переливом воды через автодороги республиканского значения «Петропавловск - Жезказган» проведена перевозка людей в количестве 2000 человек. Оказана помощь медицинской службе по перевозке трех больных.  Произведена доставка 62 тонн гуманитарной помощи. Продолжается мониторинг за уровнем реки Есиль.

В Иргизском районе Актюбинской области из с.Куйылыс и Нура в с.Иргиз воздушными судами заблаговременно эвакуированы в пункты временного размещения 201 человек, а также в с.Белшер доставлена 1 тонна гуманитарной помощи и 0,2 тонны ГСМ. В с.Куйылыс продолжаются берего укрепительные работы на реке Торгай.

В Западно-Казахстанской области с дачных массивов г. Уральск заблаговременно эвакуировано 22 человека, которые размещены у родственников. Из населенных пунктов Каратобе и Жалпактал Каратобинского и Казталовского районов посредством плавсредств через реки Калдыгайты и Караозен переправлено 236 человек. Работы по возведению, укреплению защитных дамб и мониторингу уровня воды на реке Урал продолжаются.

В Акмолинской области из-за повышения уровня воды на реки Есиль в с.Львовское Жаркаинского района произошло подтопление 4 частных жилых домов. Эвакуировано 10 человек, которые размещены у родственников.

В Костанайской области из с.Байтурсынова Джангельдинского района в с.Торгай вертолетом доставлено 2 тонны гуманитарной помощи и переправлено 6 жителей.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах круглосуточном режиме задействовано 44 156 чел. и 4 611 ед. техники, 860 водооткачивающих средств, 332 плавательных средств, 18 воздушных судов служб гражданской защиты, а также активное участие принимают волонтеры.

#паводки #МЧС #эвакопункты

Популярное

Все
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
В бане мыли миллионы
Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области
Памятники и сакральные места Мангистау очищают от следов «активного отдыха»
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
Примером стали шахтеры-тысячники
Казахстанские программисты помогают незрячим людям освоить алфавит, языки и слушать музыку
В Семее начнут издавать книги шрифтом Брайля на казахском языке
Если вода не поднимается – это уже хорошо
Когда в молоко попал финик:в Таразе освоили выпуск натурального напитка, способного потеснить энергетики и газировку
В Казахстане сократят срок исковой давности к материалам в СМИ
В Уральске в усиленном режиме укрепляются объекты инженерных коммуникаций
Ветераны-«афганцы» вместе с молодежью навели порядок в парке Победы в Конаеве
О транспорте, исторической памяти и работе журналистов
В ФРГ арестовали членов международной банды контрабандистов
Панарин завоевал историческую лицензию на Олимпиаду по бадминтону
Глава МЧС высказался о неготовности госорганов к борьбе с природными пожарами
Вода в Тоболе в приграничном с Казахстаном Кургане поднялась почти до одного метра
Сам не умеешь – поучи другого!
Рукодельницы-волонтеры украшают столичные парки в технике ярнбомбинг
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
Психологи показали простой способ побороть гнев
Минтранспорта договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Право на алименты имеют не только несовершеннолетние дети, но и бывшая супруга – юрист
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Свыше 5,8 тысяч казахстанских семей получили господдержку п…
Пересмотреть правила возмещения ущерба пострадавшим от паво…
Семь уголовных дел заведено из-за пропавших во время паводк…
Спасатели защитили пекарню от наводнения в Западном Казахст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]