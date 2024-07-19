Паводки в Казахстане: правительство выделило еще 22,7 млрд тенге

Правительство, Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Правительство Казахстана дополнительно выделило 22,7 млрд тенге из чрезвычайного резерва для ликвидации последствий весенних паводков и восстановления разрушенных инфраструктурных объектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Средства будут направлены акиматам на восстановление, реконструкцию, строительство дорог, а также мостов и водопропускных сооружений в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В частности, в Актюбинской области реализуют 31 проект, включая ремонт водопропускных труб на автодорогах Иргиз-Нура, Иргиз-Кутиколь, Кумтогай, автомобильную дорогу к селу Уил, реконструкцию моста через реку Уил, строительство мостового перехода в селе Айке Айтекебийского района.

 В Акмолинской области будет проведена реконструкция участка автодороги к г. Атбасар, автодороги Атбасар-Сочинское, ремонт автодорог Жалтыр-Макинск, подъезд к селу Колутон, Жамбыл и других населенных пунктов. Всего 14 направлений.

В Костанайской области средства будут использованы на 22 направления ремонта и реконструкции автодорог, мостов и порядка 10 водопропускных сооружений.

 В Северо-Казахстанской области планируется отремонтировать 10 автодорог, в том числе по направлению Кокшетау-Омск, а также провести средний ремонт водопропускных труб на 22 км.

Выделенные средства позволят местным исполнительным органам своевременно восстановить пострадавшие участки дорог после паводков, обеспечив безопасное передвижение населения.

Стоит отметить, 17 июля 2024 года премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры после паводков. В ходе совещания глава правительства поручил ускорить темпы восстановительных работ, мобилизовать людей и технику для оперативного решения задач.

#паводки #деньги #Правительство

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