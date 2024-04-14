Сотни сайгаков утонули в Западном Казахстане

Экология
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Количество павших степных антилоп выясняется, передает Kazpravda.kz

Фото: Уральская неделя

13 апреля жители поселка Муратсай в Бокейординском районе ЗКО сообщили о массовой гибели сайгаков. Сотни мертвых животных обнаружены в местном водоеме, сообщает «Уральская неделя».

«Очевидцы утверждают, что погибло порядка двух тысяч сайгаков. На место прибыли сотрудники РГП "Охотзоопром". Они вытаскивают туши животных, занимаются их утилизацией», - говорится в публикации.

Специалисты считают, что часть сайгаков, сильно ослабевших после зимы, не смогла выбраться на берег и утонула.

«Но есть ещё одна версия: дрон, которым сотрудники "Охотзоопрома" проводили съёмку сверху, спугнул стало сайгаков. Испуганные животные массово стали переправляться через водоем и часть из них была задавлена и потонула в воде», - предполагает издание.

#ЗКО #паводок #Западно-Казахстанская область #массовая гибель сайгаков

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