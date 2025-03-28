Пазылбек Кайрат возглавил Центр национальных и конных видов спорта

Он занимал должность старшего тренера по қазақ күресі

Фото: пресс-служба МТС РК

Директором РГКП «Центр национальных и конных видов спорта» Комитета по делам физической культуры и спорта МТС РК назначен Пазылбек Кайрат, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК

Ранее он занимал должность старшего тренера по қазақ күресі.

Пазылбек Кайрат является мастером спорта Республики Казахстан по қазақ күресі, судьей национальной категории, председателем судейской коллегии по қазақ күресі, а также главным судьей республиканского турнира «Қазақстан Барысы».

За вклад в развитие спорта он был награжден нагрудным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (2023 г.) и нагрудным знаком «Ерен еңбегі үшін» (2024 г.)