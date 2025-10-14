На такой шаг она пошла осознанно. Педагог признается, что с детства любила силовые виды спорта.

– Это была моя детская мечта, – вспоминает она. – Я с восторгом смотрела Олимпиаду, восхищалась выступлением наших спортсменов. И решила: почему бы и мне не попробовать?

Однако педагогическая деятельность захватила. Айгуль Ержанова пришла в большой спорт всего два года назад, в возрасте 52 лет. Но за короткое время она завоевала 46 медалей и восемь раз била рекорды. К примеру, в этом году на Открытом чемпионате мира по пауэр­лифтингу в Каире подняла 100 килограм­мов, опередив соперниц из 20 стран и завоевав две золотые медали.

В день установления очередного мирового рекорда поддержать Айгуль Тургамбаевну пришли ученики, коллеги и журналисты. На плечах учительницы – буксировочный трос, который привязан к двум массивным американским пикапам. Весь процесс документировал организатор рекорда – Global Book of Records. Прозвучала команда, и Айгуль Ержанова, поддавшись вперед, стала тянуть машины. Все ахнули, когда тяжеловесная техника тронулась с места. Заявленная дистанция – 40 метров, но женщина-силач протащила автомобили на 56 метров!

Рекорд был зафиксирован представителем Global Book of Records в категории «экстремальные виды спорта». Организация вручила педагогу сертификат и хрустальную статуэтку. По словам генерального офицера регистрации Куандыка Кудайбергенова, сложность рекорда заключалась в том, что обе машины – лифтованные, подготовленные для бездорожья – имели высокий центр тяжести и дополнительный вес.

Подготовка к нынешнему рекорду заняла около месяца. Тренер Айгуль Тургамбаевны – ее брат Айбар Ержанов. Он разработал для подопечной специальную программу: силовые тренировки, спецзанятия с грузом и отработку техники буксировки.

– Мы знали, что будет непросто, – говорит тренер. – Никто из женщин ее возраста, тем более среди учителей, такого еще не делал. Мы отрабатывали каждый элемент, учитывая безопасность и технику грузоперемещений. И она с поставленной задачей справилась.

Сейчас Айгуль Ержанова трудится в школе-лицее № 50 «Казкосмос» имени Райымбека батыра. К слову, в 2024 году она получила звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» за значительный вклад в образование из рук Главы государства.

Рекордсменка признается, что совме­щать педагогическую нагрузку и спортивную подготовку ей помогает строгий распорядок и поддержка коллектива. Тренируется она ежедневно после уроков по полтора часа.

– Я хочу показать детям и родителям, что можно покорять мир, если верить и трудиться. Неважно, сколько тебе лет и кем ты работаешь. Главное – не останавливаться, – уверена Айгуль Ержанова.