Педагог умерла во время спартакиады в Акмолинской области

Во время зональной спартакиады «Мұғалім-2022» среди работников организаций образования в Акмолинской области скончалась 43-летняя завуч сельской школы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении образования Акмолинской области, женщина работала заместителем директора КГУ «Основная средняя школа села Мамай», замужем, имеет троих детей. По словам директора школы, на здоровье она не жаловалась и на учете в больнице не состояла. Медицинский осмотр прошла, имела допуск к работе.

Как уточнили в управлении образования, спартакиада проходила по нескольким видам спорта. Погибшая же имела допуск на соревнования в составе команды по волейболу и настольному теннису.

«В ходе игры в волейбол она почувствовала боль, ушла с поля и присела на лавку, через некоторое время упала и потеряла сознание. Ей была оказана первая медицинская помощь медработником», – рассказали в ведомстве.

Как пояснил главный врач станции скорой медицинской помощи Александр Высоцкий, смерть наступила до приезда их бригады.

Полицейские устанавливают все обстоятельства гибели 43-летнего педагога.

«По факту смерти женщины 1979 года рождения ведется расследование. Установлено, что инцидент случился 28 марта в городе Степняке района имени Биржан сал во время спартакиады среди педагогов. По результатам осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Департамента полиции области.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.