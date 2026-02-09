Педагоги казахстанского колледжа стали победителями международного проекта

Образование
10
Дана Аменова
специальный корреспондент

В нем приняли участие более 250 кандидатов из свыше чем 50 стран мира

Фото: пресс-служба Минпрсовещения

Преподаватели специальных дисциплин Мангистауского энергетического колледжа имени Н. Бекбосынова Досан Карашаев и Айнур Ондаханова стали победителями престижного международного проекта ETF Green Skills Awards 2025, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Конкурс был организован Европейским фондом обучения (European Training Foundation - ETF). В рамках проекта педагоги представили авторские разработки на тему «Роль современных образовательных программ в развитии зеленых технологий», в которых комплексно обосновали вопросы эффективного внедрения возобновляемых источников энергии в учебный процесс, а также повышения экологических компетенций будущих специалистов.

В международном проекте приняли участие более 250 кандидатов из свыше чем 50 стран мира. Отбор проводился в несколько этапов. Педагоги из Мангистауской области успешно прошли все этапы конкурса, представили свои проекты международным экспертам на высоком профессиональном уровне и в итоге вошли в число пяти лучших проектов.

Церемония награждения победителей состоялась в городе Турин (Италия). Торжественное мероприятие прошло в рамках международной конференции «ЕС – Италия: энергетические дни. Новые действия по обеспечению и укреплению энергетического перехода», организованной на базе Туринского политехнического университета. В этом году церемония была приурочена к пятилетию премии Green Skills.

#проект #Минпросвещения #колледж #победители #педагоги

