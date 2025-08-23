На специальном совещании руководителям городских и районных отделов образования и директорам школ Кызылординской области было поручено полностью подготовить школы к началу занятий, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Багдат Есжанов

Как сообщили в областном управлении образования, особо на строгий контроль взяты: своевременное завершение капитального и текущего ремонта учебных заведений, комплектация классных кабинетов, процесс приема в 1-й класс в соответствии с требованиями закона и обязательное обеспечение всех учащихся учебниками.

Важнейшим приоритетом в новом учебном году остаются быть вопросы безопасности детей. Каждая школа должна быть обеспечена камерами видеонаблюдения, кнопками сигнализации, лицензированной охраной.

В этом году детям из социально уязвимых слоев населения будет оказана разовая помощь в размере 46 228 тенге.

На совещании затронут вопрос повышения статуса педагога. Руководителям всех организаций образования поручено неукоснительно выполнять Закон РК «О статусе педагога» и защищать права и честь педагогов.

Глава управления Аскарбек Есжанов затронул и кадровые вопросы.

– Конкурсы на вакантные должности директоров и заместителей школ должны быть открытыми и справедливыми, – подчеркнул он. – А при распределении педагогической нагрузки необходимо строго соблюдать законность. Одно из главных требований остается соблюдение финансовой дисциплины. Будет усилен контроль над недопущением повторения нарушений при государственных закупках и перечислением излишков заработной платы, выявленных в ходе аудиторских проверок.

Педагоги определили приоритеты и воспитательной работы. В новом учебном году для воспитания патриотичной, ответственной и трудолюбивой молодежи во всех школах области внедрят программу «Адал Азамат», основанную на национальных ценностях.

Отмечено и про достижения. В этом году 4960 из 6867 выпускников, принявших участие в конкурсе государственных образовательных грантов, стали обладателями грантов. Этот высокий результат свидетельствует о повышении качества образования выпускников.

Как отметили в управлении, в предстоящем учебном году увеличится количество малышей-первоклашек. Планируется, что по области впервые переступят порог школы 17423 ребенка.

В период летних каникул для комфортного и качественного образования детей укреплены материально-технические базы объектов образования. В частности, в регионе на 2,1 млрд. тенге шесть школ прошли реновацию, на 448 млн. тенге обновлено их оборудование. Кроме того, на сумму 1,6 млрд. тенге проведен текущий ремонт 56 школ.

Новый учебный год регион встретит несколькими крупными образовательными объектами. На днях ожидается открытие трех школ по проекту «Келешек мектептері» – на 1500 мест в микрорайоне «Арай» в городе Кызылорде, 600 мест в селе Кызылжарма и 300 мест в поселке Саксаул Аральского района. Эти комфортные школы оборудованы в соответствии с современными требованиями, что даст учащимся широкие возможности для получения качественного образования.