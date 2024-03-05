Педагогика будущего Таджикистана начинается с казахстанским Центром

В Душанбе завершился знаковый семинар «Педагогика будущего: решения для современных школ», актуальность которого заложена в самом названии. Топ-менеджерам таджикского образования впервые вручены престижные международные сертификаты, которые де-юре и де-факто подтвердили новые стандарты в их профессиональном развитии.

В рамках успешного сотрудничества Европейского Союза и Центра педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» в Таджикистане начат масштабный проект по содействию национальной системе образования. Кардинальная модернизация профессионального развития учителей проходит на фоне подготовки к глобальному исследованию PISA, в котором республика впервые планирует принять участие в 2025 году. Поэтому в лидерской группе за парты Центра педагогического мастерства сели представители Министерства образования и науки, а также руководители образовательных структур Согдийского, Хатлонского и Горно-Бадахшанского вилоятов.

– Жизнь – это не догма, жизнь – это всегда движение вперед, и мы не просто готовы, мы вдохновлены тем, что будем учиться у наших коллег из братского Казахстана, – признался советник директора республиканского учебно-методического центра при Министерстве образования и науки Таджикистана Хамза Новрузов.

Директор Центра педагогического мастерства Жанбота Кабдыкаримова, эксперт Сапура Жолдасбаева, тренер Юлия Мельникова вместе с таджикскими коллегами проанализировали глобальные изменения в современной картине мира (SPOD, VUCA, BANI) и соответственно глобальные тренды в школьном образовании. Лидерство и управление изменениями, стратегическое планирование, искусственный интеллект и исследовательская деятельность в педагогической практике, функциональная грамотность – каждая тема была посвящена флагманским – транснациональным и прикладным – образовательным решениям.

– Самым первым достижением нашего проекта можно назвать огромную мотивацию таджикских коллег в профессиональном росте. Запланированное на следующий год участие в PISA они воспринимают как страновой и личный экзамен, – отметила директор Центра педагогического мастерства Жанбота Кабдыкаримова.

Наимжон Абдурашитов из Академии образования Таджикистана гордится своим первым международным сертификатом:

– Мы сейчас находимся на стадии реформ в образовании, поэтому заинтересованы в казахстанском опыте, особенно по методологии исследований в преподавательской деятельности, по сотрудничеству учителя и ученика, по внедрению авторских образовательных решений. Мы надеемся, что наше сотрудничество обязательно будет продолжено.

Ключевой международный эксперт Программы Европейского Союза по среднему образованию Айгуль Казжанова подчеркнула реальную востребованность среди таджикских педагогов в новых знаниях по глобальным трендам и профессиональном обучении в целом.

– Первый проект с Центром педагогического мастерства – по содействию национальной системе образования Туркменской Республики – мы отлично отработали еще три года назад, – руководитель Программы Европейского Союза Штефан Зиверт особо отметил заинтересованность в логичном продолжении успешного сотрудничества с казахстанскими партнерами.

В начале марта из Душанбе в Астану прилетит большая делегация, которая будет изучать казахстанские достижения в образовании. Планируется также подписание меморандума между Министерством образования и науки Таджикистана с Центром педагогического мастерства о продолжении международного проекта по профессиональному развитию учителей.

Центр педагогического мастерства известен в стране и мире системным трансфером казахстанских интеллектуальных технологий в глобальное образование, а также как транснациональный амбассадор WALS. Только с начала 2024 года ЦПМ начал внедрение исследовательской деятельности учителей через Lesson Study и Action Research в Кыргызстане – в образовательном комплексе «Сапат» и президентском лицее «Акылман», впервые подключил к Астане африканских коллег из малавийского педагогического колледжа «Nalikule College of Education», а также начал готовить таджикских учителей к глобальному исследованию PISA.