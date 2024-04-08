Пенсионер-крановщик из Актобе помог родному городу справиться с внештатной ситуацией

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В декабре прошлого года вышел на пенсию. Когда в регионе начались паводки, именно его профессионализм и опыт помогли справиться с внештатной ситуацией и спасти город от затопления.

Ранее в период паводков специалисты Казводхоза открывали только один шлюз на плотине. Всего их пять, пропускная способность каждого достигает 600м³/с. В связи с огромным притоком воды 28 марта было принято решение о сбросе воды до 1000 м³/с. Для открытия второго затвора необходимо было передвинуть козловой кран. Машина, которая весит 126 тонн и передвигается по рельсам, оказалась в неисправном состоянии.

«Когда специалисты начали кран запускать, заклинило тормозные колодки и сцепились рельсы. Время позднее, вода каждый час поднимается, а передвинуть кран ко второму затвору у нас все не получается. Стал спрашивать, есть ли опытные специалисты, которые могут сейчас помочь. Рекомендовали Шынгыстау Кибашулы. Он сразу откликнулся на нашу просьбу: приехал и в течение получаса помог устранить неполадки. Сам сел за кран и открыл второй затвор. Таким образом нам удалось вовремя сбросить нужный объем воды и не дать ей перелиться из водохранилища на город», — рассказал руководитель Казводхоза по Актюбинской области Ринат Шауенов.

Специалиста сразу же пригласили вернуться в Казводхоз. С 29 марта он приступил к работе крановщика. Опыт и мастерство будет передавать молодым коллегам. Дело отца продолжает и один из трех сыновей, который сейчас тоже работает в водной отрасли.