Пенсионер-крановщик из Актобе помог родному городу справиться с внештатной ситуацией

Общество, Паводки
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Шынгыстау Абдиев – техник-механик по специальности, 36 лет проработал на Актюбинском водохранилище крановщиком, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

скрин с видео t.me/KZgovernment

В декабре прошлого года вышел на пенсию. Когда в регионе начались паводки, именно его профессионализм и опыт помогли справиться с внештатной ситуацией и спасти город от затопления.

Ранее в период паводков специалисты Казводхоза открывали только один шлюз на плотине. Всего их пять, пропускная способность каждого достигает 600м³/с. В связи с огромным притоком воды 28 марта было принято решение о сбросе воды до 1000 м³/с. Для открытия второго затвора необходимо было передвинуть козловой кран. Машина, которая весит 126 тонн и передвигается по рельсам, оказалась в неисправном состоянии.

«Когда специалисты начали кран запускать, заклинило тормозные колодки и сцепились рельсы. Время позднее, вода каждый час поднимается, а передвинуть кран ко второму затвору у нас все не получается. Стал спрашивать, есть ли опытные специалисты, которые могут сейчас помочь. Рекомендовали Шынгыстау Кибашулы. Он сразу откликнулся на нашу просьбу: приехал и в течение получаса помог устранить неполадки. Сам сел за кран и открыл второй затвор. Таким образом нам удалось вовремя сбросить нужный объем воды и не дать ей перелиться из водохранилища на город», — рассказал руководитель Казводхоза по Актюбинской области Ринат Шауенов.

Специалиста сразу же пригласили вернуться в Казводхоз. С 29 марта он приступил к работе крановщика. Опыт и мастерство будет передавать молодым коллегам. Дело отца продолжает и один из трех сыновей, который сейчас тоже работает в водной отрасли.

«Сколько времени здесь работаю, но впервые видел, чтобы вода прибывала с такой скоростью. За 12 часов водохранилище заполнилось. В 1993 году, помню, скорость была 1250 м³/с, но в этот раз – 1700 м³/с. Буквально за 2-3 часа нам удалось быстро спустить воду. Вовремя все успели сделать и отрегулировать», — отметил Шынгыстау Кибашулы.

#паводки #Актобе #спасение #крановщик

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