Пенсионера нашли повешенным в доме престарелых Конаева

Один из постояльцев социального центра в городе Конаеве совершил суицид. Информацию подтвердили в Департаменте полиции Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Фото: пресс-служба ДП Астаны

Трагедия произошла 25 февраля.

Есть версия о том, что 76-летнего пенсионера довели до самоубийства.

По камерам видеонаблюдения он ночью выходит из комнаты, затем выключает освещение на улице и неспешно идет, неся в руках что-то похожее на веревку.

По словам сотрудников центра, мужчина в 2 часа ночи вышел из комнаты во двор и покончил жизнь самоубийством в беседке. Повешенное тело обнаружили постояльцы в 5 утра.

По словам руководителя учреждения, причиной смерти могла стать любовь.

«Он был очень ревнивым, не разрешал ей (возлюбленной – прим. ред.) ни с кем общаться. А когда она однажды пришла пьяной, мы ее перевели в отдельную комнату на неделю. Видимо, это и стало причиной его гибели. Мы точно не знаем. Пусть разбирается полиция», – сказал директор центра оказания специальных социальных услуг Нургали Тортаев.

Но вот сама возлюбленная не знает, почему мужчина решил свести счеты с жизнью. Женщина говорит, что ничего странного в его поведении не наблюдала.

«Я не знаю психологию человека, кто его знает – не знаю. Мне ничего не говорил. Позвонил вечером и сказал: «Всё будет хорошо, я тебя люблю, спокойной ночи». В пятницу вечером это было, а утром узнала, что его не стало», – рассказала постоялец социального центра.

По факту полицейские уже начали расследование.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения по части 1 статьи 105 УК РК, то есть доведение до самоубийства. В настоящее время проводятся следственные мероприятия и назначена судебная экспертиза для установления точной причины смерти», – сообщил официальный представитель Департамента полиции Алматинской области Ернар Сайдильдин.

Разобраться в резонансном деле обещают и в региональном управлении занятости и соцпрограмм. Там отметили, что проводится служебное расследование. По результатам будет вынесено решение.

«Дежурившие в тот день медсестра и санитарка за ненадлежащее исполнение своих обязанностей будут привлечены к ответственности – вплоть до увольнения. Этим займется руководство центра. Что касается самого начальства, то и они скорее всего, будут уволены», – заявил заместитель руководителя управления занятости координации и социальных программ области Ержан Байконыс.

К слову, выяснилось, что это далеко не первый инцидент со смертью человека в социальном центре, где живут 122 постояльца. Несколько лет назад на территории учреждения произошло убийство.