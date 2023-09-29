Пенсионера задержали по подозрению в убийстве сына в Жетысу

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В департаменте полиции области Жетысу сообщили о задержании пенсионера по подозрению в убийстве сына, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации пресс-службы, на территории отдаленного крестьянского хозяйства в Кербулакском районе обнаружили тело молодого мужчины с явными признаками насильственной смерти. По подозрению в его убийстве полицейские задержали 63-летнего мужчину.

"Задержанный приходится потерпевшему родным отцом. По предварительным данным, убийство произошло в ходе семейного застолья и ссоры, возникшей при распитии алкоголя", - сообщили в районной полиции.

Подозреваемый помещен под стражу. Расследование с назначением необходимых экспертиз проводится по статье 99 УК РК "Убийство".