Пенсионерка в Темиртау украла POS-терминал, посчитав его телефоном

В городе Темиртау пенсионерка похитила с прилавка POS-терминал, посчитав его сотовым телефоном. Женщина хотела подарить гаджет внукам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

9 сентября в Старогородской отдел полиции УП Темиртау поступило заявление от продавца продовольственного магазина.

Как выяснилось, неизвестный похитил с прилавка POS-терминал – устройство для приема к оплате платежных карт. Сумма ущерба составила 200 тысяч тенге.

Полиция начала досудебное расследование по уголовной статье «Кража».

Момент преступления зафиксировала камера видеонаблюдения в магазине. На записи видно, как пожилая женщина забирает купленный товар и вместе с ним лежащий на прилавке терминал, а после спокойно уходит.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемую – 65-летнюю пенсионерку. Она призналась, что посчитала POS-терминал сотовым телефоном и, воспользовавшись невнимательностью продавца, прихватила его с собой. Женщина решила сделать подарок внукам.

POS-терминал возвратили магазину.