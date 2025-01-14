Пенсионеров избивали в частном пансионате Павлодара

В данное время проводятся досудебные производства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Павлодаре пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся истязаниями престарелых лиц и мошенническими действиями.

Был установлен частный пансионат, в котором пенсионеры с инвалидностью подвергались систематическому избиению.

Работники пансионата грубейшим образом нарушали конституционные права 20 престарелых лиц. а именно ограничивали в питании, передвижении, наносили побои, и на протяжении длительного времени сдавали в аренду квартиры уже умерших постояльцев.