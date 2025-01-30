Пенсионеры Кокшетау получают карты для бесплатного проезда на городских автобусах

Общество,Транспорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Акимат города Кокшетау продолжает активную работу по выдаче справок лицам пенсионного возраста

Фото: акимат Акмолинской области

С января пенсионеры города Кокшетау получили возможность бесплатно ездить на общественном транспорте города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Акмолинской области 

С начала года уже выдано 10 847 справок, из которых 5 266 пенсионеров получили свои карточки в системе «Кокше Bus Tөlem» и могут пользоваться правом на бесплатный проезд.

Особое значение имеют выездные мероприятия, организованные работниками социальной службы и волонтёрами города. Они охватывают более широкий круг лиц пенсионного возраста, что позволяет более эффективно и оперативно выдавать справки и проездные карточки тем, кто в них нуждается. Работники социальной службы и волонтёры оказали содействие в получении справок 27 пенсионерам.

«Сегодня пришла за справкой, чтобы получить карту для бесплатного проезда. Радует, что нам оказывают такую поддержку. Спасибо акимату за такую инициативу,» – отметила жительница города Кокшетау.

За консультацией можете обращаться по номерам: 8 716 2 29-81-00, 8 716 2 29 81 08 или подойти по адресу: ул. Шалкар 9 А, операционный зал, окна 1, 2, 3

#Кокшетау #пенсионеры #льготы #автобусы

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