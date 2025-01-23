Пенсионеры представили свои картины в столице

Они представили свои картины на тему «Қыс келбеті»

Фото: акимат Астаны

Пенсионеры Центра активного долголетия в Астане не только запечатлели на бумаге свои фантазии о прекрасной зиме, но и организовали специальную выставку «Қысқы қиял», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

30 пенсионеров, проводивших лекции в арт-студии Алматинского районного филиала Центра, представили свои картины на тему «Қыс келбеті».

Сегодня выставку рисунков, подготовленных руками пенсионеров, посещают посетители центра и горожане. Пенсионеры начали подготовку к выставке «Қысқы қиял» три месяца назад.

Со времени первого снегопада им удалось запечатлеть на бумаге зиму, первый снег, лед, снежные сугробы, удивительное время, прекрасные явления природы.