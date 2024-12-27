Пенсионеры устроили новогоднюю елку для особенных детей в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В новогоднем празднике «Чудеса на Новый год!», организованном пенсионерами, приняли участие 15 детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

В столичном районе Байконыр пенсионеры центра социального обслуживания организовали новогоднюю елку для воспитанников общественного объединения «Общество детей-инвалидов города Астаны».

На празднике творческие пенсионеры вместе с детьми пели и водили хороводы вокруг елки, становились героями мультфильмов «Маша и Медведь», «Карлсон», показывали новогоднюю сценку. Дети пели песни Деду Морозу и Снегурочке и читали стихи.

Поздравить детей с ограниченными возможностями с праздником пришли руководство Центра активного долголетия, представители акимата района Байконыр и Совета ветеранов.

Родители и дети, принявшие участие в праздничном мероприятии, подарили хорошее настроение и оставили приятные впечатления.

Ребята выразили свою признательность и благодарность представителям старшего поколения. Елку окружали новогодние подарки. Детям раздавали сладости и игрушки.

Благотворительная акция, инициированная пенсионерами, будет продолжена и в следующем году, она пройдет в рамках акции «Нити милосердия».