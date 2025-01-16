Перебегавший дорогу мужчина попал под автобус недалеко от Алматы

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ДП Алматинской области, предварительно установлено, что 15 января водитель автобуса SAZ LE60, следуя на 25 км автодороги Алматы-Жандосов-Бесмойнак, допустил наезд на 42-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги в неустановленном месте.