Перебегавший дорогу мужчина попал под автобус недалеко от Алматы
141
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование, передает корреспондент Kazpravda.kz
По информации ДП Алматинской области, предварительно установлено, что 15 января водитель автобуса SAZ LE60, следуя на 25 км автодороги Алматы-Жандосов-Бесмойнак, допустил наезд на 42-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги в неустановленном месте.
«В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в районной больнице. Полиция региона призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД РК и требований дорожной безопасности», - добавили в полиции.