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​Передовой опыт EROPA
Лора Фигнер

В дискуссии приняли участие госслужащие высокого ранга и политические деятели из стран Азии, а также представители сек­ретариата ОЭСР.

В своем выступлении председатель управляющего Комитета Астанинского регионального хаба в сфере госслужбы Алихан Байменов обозначил актуальные направления дальнейшего совершенствования и повышения эффективности системы гос­управления.

– Во-первых, необходимо формировать верные ценности, во-вторых, среду, условия для максимального использования и развития человеческого потенциала и инноваций, – перечислил он. – В-третьих, нужна адаптивность и гибкость систем и организаций. Четвертое направление – улучшение «горизонтальных» коммуникаций, пятое – соблюдение «вертикального» и «горизонтального» баланса полномочий, ответственности и ресурсов.

Кроме того, по его словам, необ­ходимо формировать верные представления о лидерстве, которое позволяет соизмерять задачи организации с целями систем более высокого порядка – общест­ва и страны, а также целями устойчивого развития.

Он также подчеркнул роль регио­нального и глобального сотрудничества в развитии госслужбы на примере инициативы Правительства Казахстана – Астанинского хаба.

В рамках конференции состоя­лась встреча Алихана Байменова с министром по управлению персоналом Республики Кореи Пан Сук Кимом.

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