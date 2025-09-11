8 сентября в своем Послании Касым-Жомарт Токаев вынес на обсуждение, пожалуй, один из самых смелых вопросов последних лет — переход Казахстана к однопалатному парламенту. По словам Президента, эта идея назревала давно: дискуссии ведутся уже два десятилетия, а сегодня страна вступила на новый политический этап, требующий свежих и неординарных решений.

Фото: Акорда

Историческую миссию Сената трудно переоценить. Созданный в 1995 году, он стал тем самым балансиром, который помог молодой республике удержать устойчивость в критические годы. И во время драматичных январских событий 2022-го именно Сенат выступил в роли одного из стабилизаторов властной вертикали, обеспечив наряду с другими институтами устойчивость в условиях политического кризиса.

Однако, как подчеркнул Глава государства, политическая система не может оставаться неизменной — она должна развиваться.

Касым-Жомарт Токаев предложил провести открытую дискуссию в течение года и вынести окончательное решение на референдум в 2027 году. Ключевой принцип - сами граждане должны определить будущее парламентаризма в Казахстане.

Переход к однопалатной модели, по расчетам, ускорит законотворческие процессы и избавит систему от излишних бюрократических издержек. Для партий это шанс получить больше влияния и реальную конкуренцию, поскольку новый парламент будет формироваться исключительно по партийным спискам.

Что касается отказа от депутатов-одномандатников. Недавно, работая над книгой к 30-летию парламента, я ознакомилась с отчетами о деятельности Мажилиса 8-го созыва за три сессии и заметила закономерность: из 29 депутатов, избираемых по одномандатным округам, только семеро - самовыдвиженцы. Остальные депутаты-мажоритарии работают в основном в своих фракциях.

Конечно, чтобы пропорциональная система была более демократичной и инклюзивной, целесообразным было бы и дальше либерализовать партийную систему, чтобы больше партийных проектов получили возможность зарегистрироваться.

И если уж с подачи Президента запущена дискуссия, то выскажу и свое предложение. Новая архитектура власти требует и новых системных предохранителей. Одним из них может стать институт вице-президента - фигура, которая усилила бы систему сдержек и противовесов и обеспечила бы преемственность власти, особенно с учетом нестабильности современного мира.