Переименуют ли улицы, названные в честь Назарбаева

Могут ли переименовать названные в честь Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева улицы в городах страны, ответил министр юстиции РК Канат Мусин на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Это зависит от волеизъявления самих казахстанцев и жителей этих городов. Потому что решение о наименовании улицы принимают местные органы власти", – заявил Канат Мусин в ответ.

Напомним, 17 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Нур-Султана – столицы Казахстана – в Астану. Инициативу по переименованию столицы выдвинула депутатская группа «Жана Казахстан».