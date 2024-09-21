Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане

Фото: акимат Астаны

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщает о проведении работ по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц А. Бараева/Ш. Валиханова, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В этой связи с 21-22 сентября текущего года вышеуказанный перекресток будет частично перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной из сторон.

Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.