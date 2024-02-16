Перемены нужны, и они происходят

Выступая перед собравшимися, заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова дала поручение провести анализ реализации государственного спортивного заказа и выработать предложения по его дальнейшему совершенствованию с учетом всех выявленных недостатков и мнения общественности.

– Требуется пересмотреть модель финансирования отрас­ли. Необходимо оптимизировать перечень приоритетных олимпийских видов спорта, сфокусировав внимание на развитии «опорных» и наиболее медалеемких видов спорта. Также необходимо установить более высокие требования для аккредитации спортивных федераций, повысить ответственность за их деятельность и оптимизировать их количество. Но при этом отмечается дефицит узких специалис­тов, и работа в этом направлении проводится недостаточная, что показывает неразвитость научно-методи­ческого и медико-био­логического обеспечения. В нас­тоящее время вузы подготовку кадров для спортивной отрасли все еще ведут по направлению «Образование». Практически нет таких узких специалистов, как спортивный врач, спортивный психолог, диетолог, нутрициолог, спортивный юрист и других. В целях снижения дефицита специалистов в области физической культуры и спорта требуется провести детальный анализ их потребности и при необходимости увеличить госзаказ на подготовку соответствующих кадров, – сказала вице-премьер.

Напомнили и о том, что на расширенном заседании Правительства Глава государства поручил продолжить цифровизацию экономики с широким применением технологий искусственного интеллекта. В этом направлении уже проводится работа по созданию национальной цифровой платформы физической культуры и спорта (е-спорт).

– Эта платформа должна обеспечить централизованный подход при формировании базы данных спортсменов, тренеров, судей и методистов в масштабах страны, формирование электронного календаря спортивно-массовых мероприятий, ведение протоколов соревнований и мониторинг результатов спортсменов для награждения и присвоения спортивных званий и категорий, – сказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Глава спортивного ведомства отметил, что, согласно статистическим данным, за прошедший год вырос охват населения занятиями физической культурой и спортом. В разрезе регионов лидерами по увеличению данного показателя являются Атырауская область – 44%, область Абай – 41,8% и Алматы – 41%. Доля детей и подростков, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом, достигла 27,3% (984 тыс. чел.). Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом среди лиц с инвалидностью составило около 57 тыс. человек, или 17,5%. Одним из инструмен­тов привлечения детей и подростков к занятиям спортом является проект подушевого финансирования спортивных секций. В 2023 году в рамках государственного спортивного заказа более 7 тыс. спортивными секциями охвачены 250 тыс. детей и подростков. В 2024 году планируется данной программой охватить около 300 тыс. юных казахстанцев.

– Для обучающихся в высших учебных заведениях ежегодно проводятся студенческие лиги, универсиады, спортивно-массовые мероприятия различного ранга. По итогам проведенной работы в 2023 году более 626 тысяч студентов, или 57,7%, от общего количества обучаю­щихся охвачены физической культурой и спортом. Наряду с этим важной мерой для увеличения охвата граждан спортом является сдача Президентских тестов. За последние три года в сдаче тестов приняли участие более 11 миллионов человек. Популяризация массового спорта с сопутствующим развитием спортивной инфраструктуры является ключевой задачей в вопросах формирования здоровой нации. В этой связи повышение доступности спортивных объектов находится на особом контроле государства. В 2023 году обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек составила 52,2%. Также в этом году планируется запуск нового проекта «100 быстровозводимых спортивных сооружений» до 2027 года, – отметил глава профильного ведомства.

Для определения реальной потребности и ревизии действующих спортивных объектов проведена масштабная инвентаризация во всех регионах страны. В результате по республике из 43 071 не подтвердилось наличие 7 857 объектов. Некоторые регионы за футбольные поля выдавали заросшие участки на окраине поселков без соответствующих ограждений с воротами кустарного производства.

На коллегии напомнили и о замечании Главы государства о том, что была утеряна взаимосвязь между министерством, Национальным олимпийским комитетом и федерациями, что привело к разрозненности реализуемой государственной политики. В этой связи создан Штаб по подготовке к Олимпийским играм в Париже с привлечением ведущих экспертов отрасли. Он координирует и обеспечивает эффективные коммуникации между всеми заинтересованными сторонами. На сегодня в копилке нашей страны имеется 19 лицензий по восьми видам спорта. Впереди порядка 70 лицензионных соревнований, где возможно увеличение количест­ва путевок.

Не менее важной темой остается лудомания среди населения, благо, что сейчас принимаются меры по снижению ее уровня. С 2021 года по сегодняшний день количество субъектов игорного бизнеса сократилось более чем вдвое – с 71 единицы до 29, и в результате разъяснительной работы 17 букмекеров добровольно вернули лицензии. Уже в этом году были приостановлены лицензии девяти букмекерских контор, пяти тотализаторов и одного зала игровых автоматов, а также предложено поэтапно ввести мораторий и сократить количество лотоклубов, лотоматиков и установку терминалов.

На коллегии рассмотрели и подготовку к 5-м Всемирным играм кочевников, которые пройдут в Астане. Ожидается прибытие 4 000 участников из более чем 100 стран. Спортивная программа игр состоит из 20 соревновательных видов и 10 показательных видов спорта, в которых будут разыграны 110 комплектов медалей.