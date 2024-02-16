Перемены нужны, и они происходят Статьи 16 февраля 2024 г. 6:00 2 Аскар Султан В Астане прошло расширенное заседание коллегии Министерства туризма и спорта, на котором рассмотрены итоги деятельности в 2023 году и основные задачи на год текущий. инфографика Министерства туризма и спорта Выступая перед собравшимися, заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова дала поручение провести анализ реализации государственного спортивного заказа и выработать предложения по его дальнейшему совершенствованию с учетом всех выявленных недостатков и мнения общественности. – Требуется пересмотреть модель финансирования отрасли. Необходимо оптимизировать перечень приоритетных олимпийских видов спорта, сфокусировав внимание на развитии «опорных» и наиболее медалеемких видов спорта. Также необходимо установить более высокие требования для аккредитации спортивных федераций, повысить ответственность за их деятельность и оптимизировать их количество. Но при этом отмечается дефицит узких специалистов, и работа в этом направлении проводится недостаточная, что показывает неразвитость научно-методического и медико-биологического обеспечения. В настоящее время вузы подготовку кадров для спортивной отрасли все еще ведут по направлению «Образование». Практически нет таких узких специалистов, как спортивный врач, спортивный психолог, диетолог, нутрициолог, спортивный юрист и других. В целях снижения дефицита специалистов в области физической культуры и спорта требуется провести детальный анализ их потребности и при необходимости увеличить госзаказ на подготовку соответствующих кадров, – сказала вице-премьер. Напомнили и о том, что на расширенном заседании Правительства Глава государства поручил продолжить цифровизацию экономики с широким применением технологий искусственного интеллекта. В этом направлении уже проводится работа по созданию национальной цифровой платформы физической культуры и спорта (е-спорт). – Эта платформа должна обеспечить централизованный подход при формировании базы данных спортсменов, тренеров, судей и методистов в масштабах страны, формирование электронного календаря спортивно-массовых мероприятий, ведение протоколов соревнований и мониторинг результатов спортсменов для награждения и присвоения спортивных званий и категорий, – сказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев. Глава спортивного ведомства отметил, что, согласно статистическим данным, за прошедший год вырос охват населения занятиями физической культурой и спортом. В разрезе регионов лидерами по увеличению данного показателя являются Атырауская область – 44%, область Абай – 41,8% и Алматы – 41%. Доля детей и подростков, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом, достигла 27,3% (984 тыс. чел.). Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом среди лиц с инвалидностью составило около 57 тыс. человек, или 17,5%. Одним из инструментов привлечения детей и подростков к занятиям спортом является проект подушевого финансирования спортивных секций. В 2023 году в рамках государственного спортивного заказа более 7 тыс. спортивными секциями охвачены 250 тыс. детей и подростков. В 2024 году планируется данной программой охватить около 300 тыс. юных казахстанцев. – Для обучающихся в высших учебных заведениях ежегодно проводятся студенческие лиги, универсиады, спортивно-массовые мероприятия различного ранга. По итогам проведенной работы в 2023 году более 626 тысяч студентов, или 57,7%, от общего количества обучающихся охвачены физической культурой и спортом. Наряду с этим важной мерой для увеличения охвата граждан спортом является сдача Президентских тестов. За последние три года в сдаче тестов приняли участие более 11 миллионов человек. Популяризация массового спорта с сопутствующим развитием спортивной инфраструктуры является ключевой задачей в вопросах формирования здоровой нации. В этой связи повышение доступности спортивных объектов находится на особом контроле государства. В 2023 году обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек составила 52,2%. Также в этом году планируется запуск нового проекта «100 быстровозводимых спортивных сооружений» до 2027 года, – отметил глава профильного ведомства. Для определения реальной потребности и ревизии действующих спортивных объектов проведена масштабная инвентаризация во всех регионах страны. В результате по республике из 43 071 не подтвердилось наличие 7 857 объектов. Некоторые регионы за футбольные поля выдавали заросшие участки на окраине поселков без соответствующих ограждений с воротами кустарного производства. На коллегии напомнили и о замечании Главы государства о том, что была утеряна взаимосвязь между министерством, Национальным олимпийским комитетом и федерациями, что привело к разрозненности реализуемой государственной политики. В этой связи создан Штаб по подготовке к Олимпийским играм в Париже с привлечением ведущих экспертов отрасли. Он координирует и обеспечивает эффективные коммуникации между всеми заинтересованными сторонами. На сегодня в копилке нашей страны имеется 19 лицензий по восьми видам спорта. Впереди порядка 70 лицензионных соревнований, где возможно увеличение количества путевок. Не менее важной темой остается лудомания среди населения, благо, что сейчас принимаются меры по снижению ее уровня. С 2021 года по сегодняшний день количество субъектов игорного бизнеса сократилось более чем вдвое – с 71 единицы до 29, и в результате разъяснительной работы 17 букмекеров добровольно вернули лицензии. Уже в этом году были приостановлены лицензии девяти букмекерских контор, пяти тотализаторов и одного зала игровых автоматов, а также предложено поэтапно ввести мораторий и сократить количество лотоклубов, лотоматиков и установку терминалов. На коллегии рассмотрели и подготовку к 5-м Всемирным играм кочевников, которые пройдут в Астане. Ожидается прибытие 4 000 участников из более чем 100 стран. Спортивная программа игр состоит из 20 соревновательных видов и 10 показательных видов спорта, в которых будут разыграны 110 комплектов медалей. #Астана #туризм #расширенное заседание