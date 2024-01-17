Перепелиный Техас у нас!

Благодаря займу по программе «Ауыл аманаты» семья Сагитовых открыла небольшую перепелиную ферму в селе Бесколь Кызылжарского района. Начинающие предприниматели рассчитывают, что уже через два года вложения окупятся и пернатое хозяйство начнет приносить прибыль.

Компактный птичник на 1 500 перепелок находится на придомовом участке. Клетки с ленточным пометоудалителем изготовили местные умельцы по эскизам Сагитовых. Тут поддерживается нужная температура. Системы отопления, вентиляции и подачи воды работают в автоматическом режиме.

Чтобы пройти сложный путь от закладки яиц в инкубатор до получения птенцов, Радик Сагитов приоб­рел три инкубатора, каждый на 200 яиц. Через 17 дней после закладки вылупляются птенцы, которых помещают в брудеры. В них перепелки находятся 21 день и только потом перемещаются в клетки. На 46-й день они сами начинают нести яйца.

Сегодня в птичнике Сагитовых 300 голов перепелок техасских и эстонских пород. Это соседство положительно влияет на яйценоскость птиц.

– Одна перепелка дает в месяц 25 яиц, – объясняет Радик Сагитов. – Как только заполним все клетки, самцов разместим отдельно. На яйценоскость несушек это не повлияет. При полной загрузке птичника будем получать до 1 500 яиц в сутки. Подписали договоры с супермаркетами Петропавловска и ресторанами.

Для повышения яйценоскости перепелкам дают сбалансированное питание, в основном специализированные корма российского производства.

– Общая стоимость проекта составила около 14 миллионов тенге, – рассказал «перепелиный фермер» Радик Сагитов. – Нам очень помогла программа «Ауыл аманаты». Вначале получили исчерпывающую информацию и грамотную консультацию в АО «СПК «Солтүстік». Быстро собрали необходимые документы и получили заем. Благодаря такой помощи смогли в кратчайшие сроки реализовать проект. Через два года выйдем в плюс.

Начальник отдела по реализации государственных программ в сфере малого и среднего бизнеса Талгат Жумабеков пояснил, что заем по программе «Ауыл аманаты» выдается под 2,5% годовых сроком на пять лет.