Переписали на себя имущество на 11 млн тенге: вымогателей "со стажем" задержали в ЗКО

Двоих мужчин, занимавшихся около двух лет вымогательством, задержали в Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Потерпевший Ф. заявил сумму ущерба в 11 млн тенге. Также установлено, что ранее вымогатели переписали на себя дачу и часть имущества, принадлежащих западноказахстанцу.

По подозрению в совершении этого преступления задержаны двое мужчин 1980 и 1966 годов рождения, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.

Ведется расследование по части 2 уголовной статьи «Вымогательство».