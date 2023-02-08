Переписали на себя имущество на 11 млн тенге: вымогателей "со стажем" задержали в ЗКО
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Двоих мужчин, занимавшихся около двух лет вымогательством, задержали в Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Потерпевший Ф. заявил сумму ущерба в 11 млн тенге. Также установлено, что ранее вымогатели переписали на себя дачу и часть имущества, принадлежащих западноказахстанцу.
По подозрению в совершении этого преступления задержаны двое мужчин 1980 и 1966 годов рождения, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.
Ведется расследование по части 2 уголовной статьи «Вымогательство».