Перерасчет за отопление произведут в Алматы: сколько вернут потребителям

ТОО «Алматинские тепловые сети», оказывающее услуги по теплоснабжению, вернет потребителям более 49,4 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы.

По итогам прошлого отопительного сезона 2020-2021 годов департамент КРЕМ направил письмо ТОО «Алматинские тепловые сети» о необходимости произвести потребителям перерасчет стоимости теплоснабжения в размере 49,4 млн тенге с учетом фактической температуры наружного воздуха.

Однако Алматинские тепловые сети не согласилось с решением ДКРЕМ, и департамент обратился с иском в суд. Решениями судов требование департамента удовлетворено в полном объеме.

«Таким образом, Алматинским тепловым сетям за несоблюдение температурного режима в осенне-зимний период необходимо исполнить решение департамента о перерасчете потребителям стоимости теплоснабжения с учетом фактической температуры наружного воздуха на 49,4 млн тенге путем снижения тарифа при оплате за тепло», – сообщили в ведомстве.

Монополисту нужно произвести перерасчет до конца апреля 2022 года с отражением в майских квитанциях потребителей.