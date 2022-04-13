Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Аманжан Жамалов требует пересмотреть пропорции ввозных таможенных пошлин между государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат отметил, что сегодняшние экономические проблемы России обязательно затронут Казахстан.

«Основной канал влияния – курс рубля. Курс рубля укрепился в последнее время, вместе с ним и тенге. Но не стоит обманываться. Текущий курс рубля административный, а не рыночный. (…) Судя по заявлениям Национального банка, курс тенге больше не будет привязываться к рублю. Мы уже видели, как курс рубля падал с 5,7 до 4 тенге за рубль, то есть на 30%. Это значит, что российские товары становятся дешевле, а казахстанские товары в России – дороже», – считает Аманжан Жамалов.

По его словам, Россия будет перераспределять торговые потоки на другие страны, в первую очередь на страны ЕАЭС

Депутат напомнил, что в данное время Россия приняла срочный пакет мер поддержки своего бизнеса и промышленности, взят курс на очередное импортозамещение, увеличивается льготное финансирование.

«Российский бизнес буквально заливают деньгами. С одной стороны, это хорошо для казахстанцев, которые смогут покупать дешевые российские товары. Но, с другой стороны, у нас в Казахстане есть свои товары и свои предприятия, где работают и получают зарплату наши граждане. Все они пострадают от растущего российского импорта. (…) Понятно, что у нас единое торговое пространство, мы не можем вводить тарифные и нетарифные меры», – сказал Аманжан Жамалов.

При этом, констатировал он, большинство казахстанских предприятий имеют кредиты, и если они потеряют рынок и доходы, то неизбежно обанкротятся.

В связи с этим депутат предлагает ввести временный мораторий на банкротство юридических лиц по инициативе государственных органов и кредиторов предприятиям, выпускающим критически важные товары, предоставить соразмерную пакетную поддержку, отсрочить и списать кредиты за счет институтов развития, а также в новых условиях, руководствуясь исключительно экономическими принципами и сохранением баланса интересов, изучить пропорции распределения ввозных таможенных пошлин между государствами-членами ЕАЭС.

«Сейчас все ввозные пошлины из третьих стран поступают в «общий котел» и затем распределяются по странам. Казахстан получает 6,9%, Россия – 85%, Беларусь – 4,8%, Кыргызстан – 1,9%, Армения – 1,2%. В условиях санкций доля России в импорте ЕАЭС сократиться, соответственно, должна уменьшиться доля в распределении пошлин. Необходимо правильно просчитать новые доли и обсудить с нашими коллегами по ЕАЭС», – сказал Аманжан Жамалов.