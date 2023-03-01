Перестать регулировать цены на лекарства планируют в Казахстане

Общество
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Как отметили в АЗРК, Казахстан является единственной страной, которая регулирует цены на все препараты.

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане к 2026 году планируется остановить государственное ценовое регулирование лекарственных средств. Об этом сообщило Агентство по защите и развитию конкуренции РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"К 2026 году планируется оставить государственное ценовое регулирование только на лекарственные средства, закупаемые в рамках ГОБМП и ОСМС, что соответствует международной практике. Казахстан является единственной страной, которая регулирует цены на все препараты", – говорится в сообщении.

Если сравнивать с партнёрами по ЕАЭС, то в Беларуси регулируются только препараты, применяемые для лечения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, в Кыргызстане – препараты для лечения COVID-19, Россия регулирует цены только на жизненно необходимые и важные лекарства, а в Армении госрегулирование отсутствует вообще.

Отмечается, что наряду с этим, до сих пор открытым остается ряд проблемных вопросов.

"Процедура формирования предельных цен остается непрозрачной как для госорганов так и для бизнеса. Действующее правовое поле регулирования цен не позволяет проверить как цену закупа у производителя, так и цены в референтных странах и определить объективность регистрируемой цены производителя ввиду отсутствия соответствующих баз данных", – отметила представитель АЗРК, директор Департамента  финансовых рынков и иных отраслей Мира Туякбаева.

С другой стороны, множество вопросов поднимается представителями бизнеса по срокам утверждения предельных цен, некорректного формирования предельных цен на лекарственные средства, затяжной период первичной регистрации цен на новые препараты. Все это задерживает выход на рынок препаратов, ведет к увеличению затрат.

"Урегулировать данные вопросы предполагается в рамках исполнения плана мероприятий, где предусмотрены действия по оптимизации, цифровизации и интеграции бизнес-процессов входа лекарственных средств на рынок, совершенствованию методологии ценообразования с учетом международного опыта, устранение административных барьеров и другое", – заключила Мира Туякбаева.

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