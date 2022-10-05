Перезагрузка традиций

Как произвести нужное впечатление, что особенно важно в командной работе, и в чем сложности продвижения своего университета? На эти и другие вопросы попытались ответить участники двухдневного молодежного лагеря в Костанае.

Подрастающее поколение – будущее страны, и оттого этой категории граждан в Казахстане уделяется особенно пристальное внимание.

Молодежная политика в Костанайской области всегда была одной из самых ярких и активных в республике. Именно в нашем регионе начинались молодежные политические лагеря актива, военно-патриотические движения и многочисленные акции. Регион заслуженно гордится результатами работы в области молодежной политики. Судите сами: уровень безработицы среди молодежи в Костанайской области составляет чуть более 3%, а доля молодежи NEET – 4,8% (в республике число необучающихся и неработающих молодых людей достигает 6,7%). Всего же в Костанайской области числится свыше 165 тыс. молодых людей.

– В регионе проводится большая работа по развитию молодежного потенциала. Мы в этом году пересмотрели приоритеты и выделили четыре направления деятельности, – рассказал руководитель управления общественного развития Костанайской области Марат Журкабаев. – Во-первых, это решение жилищных вопросов молодежи. Обеспечить доступность жилья с этого года призвана программа льготного кредитования «Жас шаңырақ». Молодым людям будут выдавать займы за счет совместных средств акимата Костанайской области и Костанайского областного филиала АО «Отбасы банк» под 5% годовых сроком на 19 лет. Документы уже принимаются с 4 октября в акимате города Костаная.

Во-вторых, это решение вопросов трудоустройства молодежи. Местными исполнительными органами будет обеспечено проведение ежеквартальных ярмарок вакансий с привлечением крупных промышленных предприятий, сельхозтоваропроизводителей и МСБ. На базе действующих в области вузов планируется открытие центров карьеры и трудоустройства. В-третьих, взаимодействие с молодежными организациями: развитие молодежного предпринимательства, открытие Лиги дебатов, которая обеспечит преемственность дебатного движения «школа – колледж – вуз» и многое другое. И, в-четвертых, это поддержка социальных идей и проектов молодежи.

Первым шагом к обновлению стал молодежный лагерь актива, который был организован, чтобы понять, чем живет и дышит студенчество. На протяжении двух дней столичные спикеры проводили тренинги для самых активных студентов Костанайской области. Так в регионе началось возрождение традиции молодежных лагерей.

– Пандемия внесла свои коррективы. Все мы помним, что многие учились на дистанционке и уже отвыкли от мероприятий, которые проходят офлайн. Сейчас начался новый учебный год, и нам важно понять, в правильном ли русле мы движемся. Подобные мероприятия как раз и позволят это сделать, – пояснил координатор проекта Серик Менасбаев.

Молодежный лагерь актива пришелся по душе костанайским студентам. Здесь они узнали, как развивать студенческое самоуправление, как прокачать личный бренд и многое другое.

– Мне понравился тренинг, где нам рассказывали о таких базовых вещах, как интеллектуальное развитие. Это важно для того, кто хочет развиваться. В первую очередь нужно понимать себя, то есть быть не тем, кем тебя хотят видеть окружающие, а тем, кто ты есть на самом деле, поступать так, как подсказывает сердце. Кроме того, необходимо постоянное интеллектуальное насыщение, причем надо не только сидеть в Интернете, но и читать больше книг, – поделилась впечатлениями студентка 1-го курса Рудненского индуст­риального института Аружан Даулет­назарова.

В завершение молодежного лагеря его участники представили свои идеи. Некоторые из них в ближайшее время будут доработаны в проекты и внед­рены в регионе.