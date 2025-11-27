Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 30 сентября 2025 года в Казахстане действует новый механизм при выдаче онлайн потребительских беззалоговых займов - так называемый «период охлаждения». Этот механизм предполагает задержку перевода средств заемщику после заключения договора: деньги могут быть перечислены только после окончания периода ожидания и повторного подтверждения намерения получить заем со стороны клиента.

В материале Fingramota.kz эксперты рассказали, как нововведение повлияет на поведение людей при оформлении кредитов, как поможет предотвратить оформление мошеннических кредитов и на какую категорию заемщиков действует данный механизм, сообщает Kazpravda.kz

Как именно работает период охлаждения

Раньше многие брали займы слишком быстро – импульсивно или по давлению со стороны третьих лиц, возможно даже становясь жертвами мошенников. Новый механизм помогает избежать таких ситуаций. Это как дополнительная «страховка» и возможность подумать, прежде чем взять кредит. Теперь, имея «окно», люди могут пересмотреть свое решение и отказаться от кредита.

Длительность «охлаждения» зависит от суммы займа

Для займов от 150 до 255 МРП (от 589 800 до 1 002 660 тенге) - не менее 8 часов при наличии высокого риска мошенничества.

Для более крупных займов, то есть свыше 255 МРП (более ~1 002 660 тенге), а также микрокредитов свыше 75 МРП (~294 900 тенге) - не менее 24 часов.

Перечисление денег только после согласия: по завершении периода охлаждения заемщик должен подтвердить свое намерение получить заем путем предоставления согласия, оформленного в кредитном бюро, на веб-портале «электронного правительства» либо посредством объектов информатизации кредитора.

Отказ заемщика: если в течение «периода охлаждения» заемщик решает отказаться от займа, договор аннулируется и кредитором не производится перечисление денег.

Правило действует только для потребительских беззалоговых онлайн-займов. Не распространяется на товарные кредиты (то есть кредиты, взятые для покупки товаров) и не действует на займы в рамках кредитной карты, если они не превышают лимит в 150 МРП. Также не применяется к внутреннему рефинансированию (то есть, если заем рефинансируется в рамках той же организации).

Множественные займы за день: если заемщик оформляет несколько кредитов в течение одного дня и их общая сумма превышает лимиты, период охлаждения все равно обязателен.

Альтернатива - живое обращение: если деньги нужны срочно, заемщик может пойти не через онлайн, а в отделение банка или МФО - там период охлаждения не обязателен.

Зачем ввели этот механизм. Прежде всего для повышения защиты заемщиков, чтобы дать людям время на принятие обдуманного решения и избежать поспешных и рискованных займов.

Снижение риска мошенничества. Часто быстрые онлайн-займы используются мошенниками - период охлаждения снижает этот риск.

Усиление финансовой ответственности. Заемщик может оценить, действительно ли ему нужен кредит, и отказаться, если передумал.

Повышение прозрачности банковских услуг. Наряду с «охлаждением» банки обязаны размещать на сайтах калькуляторы для расчета платежей и предоставлять справку об отсутствии задолженности после полного погашения.

Как это может повлиять на рынок онлайн займов

Теперь кредиты нельзя будет выдавать «моментально» в режиме онлайн - деньги не поступают на счет сразу, а через 8–24 часа. Это может снизить число «импульсивных» заявок и уменьшить общее количество быстрых займов.

Период обдумывания может привести к тому, что часть людей передумают и откажутся от кредита, что снизит общий объем выданных онлайн-займов.

Что должен сделать заемщик

Если вы планируете оформить онлайн займ, учитывайте новый режим: после подписания договора не ждите автоматического перечисления — деньги придут только после окончания «охлаждения» и вашего подтверждения.

Взвесьте решение: используйте это время, чтобы еще раз посмотреть условия кредита (процент, срок, платежи), возможно, поискать другие предложения.

Не бойтесь отказаться: если передумали — в период охлаждения вы имеете право отказаться от займа без каких-либо потерь.

Если нужна срочность: можно рассмотреть вариант обращения в офис банка или МФО, где новый механизм не применяется.

Планируйте финансы: из-за задержки перевода, может быть нужно заранее заложить время между заявкой и фактическим получением денег.