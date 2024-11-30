Перспективные планы по охране культурного наследия ЮНЕСКО в Казахстане обсудили в Алматы

В КазНПУ имени Абая состоялось второе заседание рабочей группы по охране исторического и культурного наследия Казахстана, находящегося под защитой ЮНЕСКО, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Заседание прошло под председательством Министра культуры и информации РК Аиды Балаевой.

В мероприятии приняли участие заместители акимов областей, представители центральных госорганов, члены Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, а также ученые, археологи и представители общественных объединений.

Участники обсудили проекты планов мероприятий, направленные на улучшение мер по охране нематериального культурного и всемирного наследия, а также реализацию международной программы ЮНЕСКО «Память мира».

Аида Балаева отметила важность выполнения обязательств, предусмотренных Конвенциями ЮНЕСКО. Она подчеркнула необходимость скоординированной работы на всех уровнях и важность привлечения квалифицированных экспертов для подготовки кадров навыкам выявления и развития нематериального культурного наследия.

«Нам необходимо усилить работу прежде всего по повышению квалификации специалистов. Важно, чтобы обучение было содержательным и полезным. В срочном порядке требуется подготовить учебные модули и начинать проведение курсов на региональном и центральном уровнях», - заявила министр.

Заместитель председателя Национального комитета по охране нематериального культурного наследия Казахстана Рустам Музафаров, председатель Всемирного наследия Казахстана Гульмира Мухтарова и председатель Национального комитета по программе ЮНЕСКО «Память мира» Газиза Нургалиева представили участникам свои планы работы.

В рамках планов предусмотрено повышение квалификации специалистов местных органов власти и представителей этнокультурных объединений, управление объектами всемирного наследия в Казахстане, инвентаризация, исследования и популяризация нематериального культурного наследия, а также подготовка новых номинаций.

Участники обменялись мнениями и определили приоритетные направления для дальнейшей работы.

Заседание завершилось обсуждением внедрения предложенных мер, координации усилий всех заинтересованных сторон и разработке конкретного комплекса мероприятий по охране культурного наследия Казахстана.