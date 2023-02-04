Перспективы газовой отрасли страны обсудили в Правительстве РК

Важные вопросы развития газовой отрасли обсудили на совещании в Правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET .

Фото: t.me/UKIMET

Так, с участием руководителей Минэнерго, нацкомпаний "Самрук-Казына", "КазМунайГаз" и "QazaqGaz" обсуждены планы по разведке и разработке новых месторождений, реализации проектов в сферах переработки и газохимии, а также меры по стимулированию развития газовой отрасли в целом.

Кроме того, рассмотрены текущий производственный баланс действующих месторождений и потенциальная мощность перспективных участков.

По итогам совещания премьер-министр дал ряд поручений по реализации принятых решений.