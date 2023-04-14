Перспективы развития казахско-иранских отношений обсудили Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси

Также главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан и наступающего праздника Ораза айт.

Фото: akorda.kz

Состоялся телефонный разговор президента РК Касым-Жомарта Токаева с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

«Главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан и наступающего праздника Ораза айт.

Президенты обсудили состояние и перспективы развития казахско-иранских отношений. Стороны отметили широкие возможности дальнейшего наращивания сотрудничества, в том числе в сферах транспорта, логистики и торговли», - сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.