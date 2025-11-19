Фото пресс-службы ТОО «ПГУ Туркестан»

Переброска агрегата массой около 200 тонн выполнена с использованием 600‑тонного тяжёлого крана - одной из наиболее мощных единиц подъёмной техники, работающих сегодня в Туркестанской области.

«Данная работа относится к повышенно опасным: масса турбины порядка 200 тонн. В связи с этим применяется точный инженерный расчет – параметры крана, вылет стрелы, грузоподъёмность. Все операции организованы и проведены в соответствии с проектом производства работ», - отметил ведущий инженер-механик Департамента по контролю строительных работ ТОО «ПГУ Туркестан» Нұркен Бәкен.

Турбина доставлена со склада на объект на самоходной модульной платформе. В последующем проходил процесс поднятия оборудования краном грузоподъемностью 600 тонн. Турбина была проведена над металлоконструкциями кровли и установлена в главном корпусе парогазовой установки.

Применение уникальных средств монтажа – 600 тонного крана и самоходной грузовой платформы позволяет безопасно работать с крупнотоннажными узлами и выполнять сложные манёвры в ограниченном пространстве металлоконструкции.

«Переброска турбины прошла в штатном режиме - строго с проектом производства работ, который мы подготовили совместно со специалистами Integra Construction KZ и Sarens. Происшествий не было», - сообщил ведущий инженер‑механик Doosan Enerbility Сержан Камзин.

Окончательная подготовка основания под газовую турбину и ее монтаж проходит при непосредственном участии представителей завода-изготовителя Siemens Energy (ФРГ). Присутствие зарубежных техников снижает риски и повышает качество сборки оборудования на ранних этапах.

На данном этапе газовая турбина установлена на временные монтажные опоры. Основные центровочные, нивелировочные и калибровочные работы будут выполняться позже — в период окончательной установки агрегата на постоянные опоры согласно требованиям завода-изготовителя и проектной документации.

«Представители Siemens Energy выполнили приёмку фундаментов, выдали рекомендации, после их выполнения получено разрешение на установку», - проинформировал заместитель исполнительного директора по строительству «Дирекции по строительству ПГУ» ТОО «Integra Construction KZ» Акан Аширбеков.

Установка первой газовой турбины в главном корпусе означает, что компания «ПГУ Туркестан» вступает в следующую фазу реализации проекта - переход от «бетона и металлоконструкций» к монтажу силового блока. По аналогичному плану будет установлено остальное технологическое оборудование электростанции.

Напомним, что ТОО «ПГУ «Туркестан» реализовывает проект по строительству электростанции на базе парогазовой установки (ПГУ) 100 МВт в Туркестанской области. Строительство, логистику оборудования и монтаж осуществляет Консорциум в составе

компаний Doosan Enerbility, ТОО «Integra Construction KZ» и ТОО «BCN Group». Главная цель проекта – укрепление энергонезависимости и энергобезопасность региона и создание рабочих мест для населения области.