Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Первая группа из 30 казахстанских специалистов-водников завершила двухнедельные курсы повышения квалификации в КНР. Также вернулась группа специалистов, прошедших месячное обучение в США.



С вернувшимися специалистами встретились сотрудники Министерства водных ресурсов и ирригации. В дальнейшем они будут перенимать опыт, полученный их коллегами за рубежом.



Все курсы были организованы принимающими странами в рамках международных договоренностей и программ. Средства из государственного бюджета на эти мероприятия не направлялись.



До конца года в Китай отправятся еще три группы по 25 человек. На сегодня Министерство водных ресурсов и ирригации активно ведет переговоры по организации подобных курсов в других странах.



Кроме того, в рамках программы обмена The International Visitor Leadership Program казахстанские специалисты водной отрасли посетили США для изучения вопросов совершенствования системы управления водными ресурсами.

«С развитием технологий и цифровизацией водной отрасли возрастает потребность в переподготовке действующих кадров. Казахстан старается активно перенимать опыт передовых стран в области управления водными ресурсами. В этом плане Китай можно смело назвать мировым лидером. Развитая и уникальная водная инфраструктура, а также эффективные методики подготовки высококлассных специалистов делают КНР страной, чей опыт очень полезен для наших водников», – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.