Первая партия маркированных лекарств поступила в аптеки и медучреждения Шымкента

Здравоохранение
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

О готовности к маркировке и прослеживаемости движения лекарственных средств уполномоченные органы рассказали на пресс-конференции в городском акимате.

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Как известно, согласно постановлению правительства «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке» 90 на­именований лекарственных средств включены в перечень, подлежащий маркировке с 1 июля 2022 года. А с 1 июля текущего года маркировке и прослеживаемости движения подлежат уже все лекарственные средства. Кроме того, этой процедуре подлежат и все медицинские препараты, произведенные начиная с этой даты.

В Казахстане зарегистрировано больше 7 тыс. лекарственных средств. Все они имеют регист­рацию и сертификат качества и подлежат маркировке. Тем самым обеспечивается введение контроля на всех уровнях продвижения лекарств.

– Это делает оборот лекарст­венных средств прозрачным и является одним из основных средств защиты потребителя от контрафактной продукции, – считает руководитель департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Ляззат Кашкымбаева. – Потребитель тем самым получает доступ к информации о достоверности приобретенных лекарственных средств. Есть возможность проследить движение каждой упаковки лекарства от производителя до пациента.

Цифровой код, который отныне должен присутствовать на каждой упаковке лекарств, подделать невозможно. А это уже само по себе исключает контрабанду медпрепаратов, позволяет отслеживать цены на фармацевтическом рынке и не допустить дефицита лекарств.

Из 8 375 аптек, работающих на данный момент в стране, розничной реализацией лекарственных средств в Шымкенте занимаются 585 аптек. Все аптеки подготовились к введению обязательной маркировки лекарственных средств, закупив необходимое оборудование. В общей сложности в городе установлено в розничной сети 680 2D-сканеров.

Наличие в Шымкенте большого количества аптек обеспечивает высокий уровень конкуренции, формирует стабильные цены на лекарственные средства по сравнению с ценами в других регионах.

По информации Ляззат Кашкымбаевой, в текущем году в департамент не поступало обращений по фактам превышения предельных цен на лекарст­венные средства, в отличие от 2021 года. Тогда, в период пандемии COVID-19, департаментом на основании обращений физических и юридических лиц, представлений правоохранительных органов были составлены протоколы об административных правонарушениях за превышение предельных цен на лекарственные средства. В общей сложности оформлено 37 протоколов на общую сумму 5 075 580 тенге.

В 2022–2023 годах поступали обращения на высокие цены на лекарственные средства, однако такие факты в ходе проверки не подтвердились. Во время проведения профилактического конт­роля через открытые информацион­ные источники, включая iteka.kz, kaspi.kz, inDrug и другие, в аптеках Шымкента превышения предельных цен на лекарственные средства не выявлено.

Между тем в текущем году сотрудники департамента провели шесть внеплановых проверок, основанием для которых послужили обращения физических и юридических лиц, а также письма со стороны правоохранительных органов. В результате выявлены реализация и хранение незарегистрированных на территории РК лекарств.

По результатам проверок составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Шымкента. На нарушителей наложены шесть административных штрафов на сумму 3 765 840 тенге. Введение контроля движения лекарственных средств предполагает полное исключение подобных фактов.

Подготовилась соответствующим образом к маркировке и система здравоохранения города. По данным городского управления здравоохранения, все 26 государственных и 40 частных медучреждений обеспечены терминалами по сбору информации о лекарствах и 2D-сканерами.

– Во всех медучреждениях проведена полная интеграция с информационными системами по маркировке лекарственных средств, – проинформировала заместитель руководителя управления здравоохранения Шымкента Сауле Дуйсенбаева. – Учетные записи медицинских организаций интегрированы с системами «СК-Фармация» и «Казахтелеком».

Полностью готовы к ново­введению и отечественные товаропроизводители. Прежде чем отечественная продукция поступит из завода в аптеки и медучреждения, на каждый препарат наносят специальный код маркировки.

Представитель АО «Химфарм» Олеся Кисилева рассказала, что для этого на предприятии оснастили каждую производственную линию оборудованием для нанесения кода и для агрегации. До конца года на заводе планируют нанести маркировку на почти 11 млн упаковок лекарственных средств. В следующем году объем маркировки составит 25 млн упаковок.

Сейчас в Шымкенте 32 субъекта предпринимательства осуществляют деятельность в сфере оптовой реализации лекарственных средств. При этом на территории города расположено 38 складов, которые также перешли на систему маркировки и прослеживаемости движения лекарственных средств.

#медицина #Шымкент #лекарства #маркировка

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