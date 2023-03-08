Первая ракетка Казахстана и десятый номер женского мирового рейтинга Елена Рыбакина всегда особое внимание уделяет проблемам домашних животных

Так, совсем недавно, после успешного выступления на Australian Open, она, вернувшись в Казахстан, перечислила средства волонтерскому движению «Стоп­Отлов» в Астане, спасающему животных в столице. Сейчас на базе организации, которая постоянно нуждается в финансовой помощи, чтобы прокормить и обог­реть животных, находятся 3 500 собак и 150 кошек. Чемпионка Уимблдона-2022 не осталась к ним равнодушной. Какую именно сумму пожертвовала Рыбакина, не уточняется, но волонтеры первым же делом закупили десять тонн макарон.

«Дорогие друзья! Нас переполняют чувства радости и безмерной благодарности, и мы не можем не поделиться с вами такой замечательной новостью, которая пришла к нам неожиданно. Самая известная и титулованная теннисистка нашей страны, а также просто хрупкая, но талантливая и сильная духом девушка с большим и добрым сердцем Елена Рыбакина обратила на наших подопечных внимание и оказала неимоверную помощь, особенно в такое тяжелое время для всех нас!

Леночка, мы все хотим выразить огромную благодарность Вам, а также Вашим родителям за такую талантливую, трудолюбивую, отзывчивую и прекрасно воспитанную дочь. Пусть всегда и везде будут для вас открыты дороги, пусть ваша борьба будет всегда жаркой, а победа – яркой! Желаем вам идти только вперед с большими победами! Мы гордимся, что в нашей стране есть такие таланты!..» – написали волонтеры в адрес спортсменки.

Отметим, что Рыбакина не раз приз­навалась, что очень любит животных. Она привлекает внимание к проблемам домашних и брошенных животных, посещая приюты и проводя фотосессии с их питомцами. Так, годом ранее первая ракетка Казахстана посетила столичный реабилитационный центр для бездомных животных общественного фонда «Сердце ангела».

– Хочу сказать большое спасибо всем, кто там работает, за вашу любовь и помощь нашим четвероногим друзьям, – говорила Елена. – Все собаки очень добрые и нуждаются во внимании. Если вы планируете завести домашнего питомца, то обязательно сходите в приют. Вы точно не останетесь равнодушными. Я побывала здесь впервые и захотела забрать всех. А если нет возможности взять к себе, то вы можете прийти и помочь, поиграть, погулять, ведь все животные нуждаются в ласке.

Надеемся, что пример нашей знаменитой спортсменки станет поучительным не только для ее поклонников, но и для всех нас. Мы должны быть ответственными и помнить, что братья наши меньшие нуждаются в защите, заботе и внимании.