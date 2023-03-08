Первая ракетка Казахстана и десятый номер женского мирового рейтинга Елена Рыбакина всегда особое внимание уделяет проблемам домашних животных

Общество
263
Кошкарбек Тусипов

Победительница турнира Большого шлема в одиночном разряде (легендарного британского Уимблдона) в 2022-м, финалистка Открытого чемпионата Авст­ралии 2023 года, победительница трех турниров WTA в одиночном разряде и чемпионка Европы в юниорском команд­ном первенстве до 18 лет Елена Рыбакина в последнее время известна не только своими спортивными достижениями, но и благотворительной деятельностью.

Так, совсем недавно, после успешного выступления на Australian Open, она, вернувшись в Казахстан, перечислила средства волонтерскому движению «Стоп­Отлов» в Астане, спасающему животных в столице. Сейчас на базе организации, которая постоянно нуждается в финансовой помощи, чтобы прокормить и обог­реть животных, находятся 3 500 собак и 150 кошек. Чемпионка Уимблдона-2022 не осталась к ним равнодушной. Какую именно сумму пожертвовала Рыбакина, не уточняется, но волонтеры первым же делом закупили десять тонн макарон.

«Дорогие друзья! Нас переполняют чувства радости и безмерной благодарности, и мы не можем не поделиться с вами такой замечательной новостью, которая пришла к нам неожиданно. Самая известная и титулованная теннисистка нашей страны, а также просто хрупкая, но талантливая и сильная духом девушка с большим и добрым сердцем Елена Рыбакина обратила на наших подопечных внимание и оказала неимоверную помощь, особенно в такое тяжелое время для всех нас!

Леночка, мы все хотим выразить огромную благодарность Вам, а также Вашим родителям за такую талантливую, трудолюбивую, отзывчивую и прекрасно воспитанную дочь. Пусть всегда и везде будут для вас открыты дороги, пусть ваша борьба будет всегда жаркой, а победа – яркой! Желаем вам идти только вперед с большими победами! Мы гордимся, что в нашей стране есть такие таланты!..» – написали волонтеры в адрес спортсменки.

Отметим, что Рыбакина не раз приз­навалась, что очень любит животных. Она привлекает внимание к проблемам домашних и брошенных животных, посещая приюты и проводя фотосессии с их питомцами. Так, годом ранее первая ракетка Казахстана посетила столичный реабилитационный центр для бездомных животных общественного фонда «Сердце ангела».

– Хочу сказать большое спасибо всем, кто там работает, за вашу любовь и помощь нашим четвероногим друзьям, – говорила Елена. – Все собаки очень добрые и нуждаются во внимании. Если вы планируете завести домашнего питомца, то обязательно сходите в приют. Вы точно не останетесь равнодушными. Я побывала здесь впервые и захотела забрать всех. А если нет возможности взять к себе, то вы можете прийти и помочь, поиграть, погулять, ведь все животные нуждаются в ласке.

Надеемся, что пример нашей знаменитой спортсменки станет поучительным не только для ее поклонников, но и для всех нас. Мы должны быть ответственными и помнить, что братья наши меньшие нуждаются в защите, заботе и внимании.

Популярное

Все
На неделю раньше в этом году проснулись наурзумские суслики, а значит, весна в Костанайской области обещает быть ранней и теплой
В Кызылорде 90-летняя учительница и общественница Алма Акдаулетова принимает поздравления с Международным женским днем и днем рождения
Римма Рамазанова – не только мастер спорта международного класса по парашютному спорту, многократный призер всевозможных чемпионатов, но еще и прекрасная мама четверых детей
Неунывающий водитель автобуса Мунсыз Тлегенова с улыбкой утверждает: «Если надо – любого обгоню!»
Встретив их на улице, ни за что не поверишь, что это одни из лучших сотрудников специального отряда быстрого реагирования. И только увидев, как они соревнуются в стрельбе и спорте, понимаешь, что внешность ох как обманчива
Цирк уехал, дрессировщики остались
Первая ракетка Казахстана и десятый номер женского мирового рейтинга Елена Рыбакина всегда особое внимание уделяет проблемам домашних животных
Все знают о работе спасателей, но мало кто задумывается о том, как обеспечивается их «тыл»
Три симпатичных собаки хаски проживают в городской квартире астанинцев – Любови, ее супруга и дочери-школьницы
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Женщина на поле – к урожаю
Идут сельчанки в бизнес
Увидеть красоту и подарить ее людям
И конечно, цветы...
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
С капитаном определились
Весна, тюльпаны, пенье птиц!
С детства мечтала о форме
Лучший символ весны
Все то, чем она живет
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекистан
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"
Куляш Шамшидинова: Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования
Четыре иностранца погибли в жуткой аварии в Актюбинской области (видео)
Иностранец погиб при столкновении двух грузовиков в Актюбинской области
Продукты по ценам ниже рыночных смогут купить астанчане в выходные
Вернувшихся из Турции казахстанских спасателей наградили в Алматы
Сегодня на сцене ЦКЗ «QAZAQSTAN» состоится концерт-презентация ансамбля «Гульдер»
Новый поезд "Тальго" запустят из Астаны до Алаколя
Токаев провел встречу с Мирзиёевым в Шымкенте
"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области
Прогноз стабильный: международное агентство подтвердило кредитный рейтинг Казахстана
Прием заявок на банкротство физлиц начался в Казахстане
Об итогах деятельности и планах Назарбаев Университета рассказали премьер-министру РК
Токаеву отчитались о работе по созданию академгородка в Конаеве
Казахстан и Китай планируют увеличить взаимную торговлю до $35 млрд
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Токаев подписал закон о цифровых активах
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Источник достоверности и правдивости
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте

Читайте также

Жительница Сайрамского района Дильфуза Мирзакулова, родивша…
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская…
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии …
Три симпатичных собаки хаски проживают в городской квартире…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]