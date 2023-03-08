Первая ракетка Казахстана и десятый номер женского мирового рейтинга Елена Рыбакина всегда особое внимание уделяет проблемам домашних животных
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Кошкарбек Тусипов
Победительница турнира Большого шлема в одиночном разряде (легендарного британского Уимблдона) в 2022-м, финалистка Открытого чемпионата Австралии 2023 года, победительница трех турниров WTA в одиночном разряде и чемпионка Европы в юниорском командном первенстве до 18 лет Елена Рыбакина в последнее время известна не только своими спортивными достижениями, но и благотворительной деятельностью.