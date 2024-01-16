Первая ракетка Казахстана проиграл на старте Australian Open-2024

Александр Бублик в первом раунде в трех сетах проиграл индийцу Сумиту Нагалу – 4:6; 2:6; 6:7, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ФТК

Сумит Нагал прошел в основную сетку первого в сезоне турнира «Большого шлема» через квалификацию.

Александр Бублик является первой ракеткой Казахстана, в рейтинге АТР он занимает 31 строчку. Отличительные черты стиля Бублика — сильная подача и агрессивная игра на задней линии. В юниорские годы казахстанец входил в число 20 лучших теннисистов мира.

Ранее сообщалось, что Александр Бублик не смог пробиться в финал турнира серии ATP 250 в Аделаиде.