Первая ракетка мира покидает Мельбурн

Несмотря на это, она останется на вершине рейтинга по окончании Australian Open, передает Kazpravda.kz

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В третьем круге Australian Open Линда чешка Носкова обыграла первую ракетку мира Игу Швентек – 3:6, 6:3, 6:4, сообщает Sports.ru.

Для Швентек это первое поражение с конца октября. Прервалась ее серия из 18 побед подряд.

19-летняя чешка четвертый раз обыграла соперницу из топ-10 (при семи поражениях).

Она впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема».

«У меня слов нет. Знала, что будет потрясающий матч с первой ракеткой мира. Но я не думала, что он так закончится. Очень рада, что прошла в четвертый круг. В последнем гейме меня немного трясло. Я не попадала первой подачей, но при счете 30:30 нашла эйс. Так играть проще, но при таком счете найти его бывает трудно», - прокомментировала свою победу автор громкой сенсации.

Дальше Носкова сыграет с Элиной Свитолиной или Викторией Голубич.

Несмотря на поражение, по окончании турнира Швентек сохранит за собой первую строчку мирового рейтинга.