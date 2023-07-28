Первенство страны по теннису на колясках проходит в Астане

Общество, Спорт
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Аманжолова Айман
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В теннисном центре «Даулет» города Астаны стартовало первенство страны по теннису на колясках, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

 

фото с сайта акимата Астаны

Цель соревнований – развитие тенниса на колясках в стране, выявление лучших спортсменов среди участников и отбор в сборную. В чемпионате Казахстана, который проводится во второй раз, принимают участие около 40 спортсменов из 7 регионов страны.

На открытии мероприятия присутствовали председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Ербол Мырзабосынов, директор Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Мейрамбек Махамбетов, заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта города Астаны Еркегали Корбозов и руководитель теннисного центра «Даулет» Дина Темиргалиева, которые пожелали спортсменам удачи.

«Теннис на колясках – это паралимпийский вид спорта, который сейчас развивается в нашей стране. Этим видом спорта в стране занимаются около 150 спортсменов. В регионах прошло около 10 соревнований по теннису на колясках, а на республиканском уровне это уже третье. Со стороны государства создаются максимальные условия для того, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями могли заниматься спортом, добиваться больших успехов», - сказал Ербол Мырзабосынов.

Первый чемпионат страны состоялся в Алматы в 2022 году. В нем приняли участие 20 спортсменов из 6 регионов.

Отметим, что в Астане первенство страны по теннису на колясках продлится до 30 июля. Победители чемпионата будут отобраны в национальную сборную и получат возможность участвовать в международных соревнованиях.

#казахстан #Астана #Спорт #теннис #паралимпиада

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