Долгожданную золотую наг­раду нам принесла женская коман­да по стендовой стрельбе в составе Асем Орынбай, Зои Кравченко, Ольги Панариной. При этом девушки не только стали первыми в упражнении «скит» (командные соревнования), но и установили новый рекорд Азиатских игр, набрав 350 очков.

Стендовая стрельба – разновидность стрелкового спорта. Соревнования проводятся на открытых стрельбищах. Стрельба ведется из гладко­ствольных ружей 12-го калиб­ра с использованием дробовых патронов (диаметр дробин не более 2,5 мм) по летящим мишеням-тарелочкам. При попадании даже нескольких дробин в тарелочку она разбивается. Мишени выбрасываются в воздух с помощью специальных метательных машинок. Упражнение «скит» (также оно называется «круг­лый стенд») выполняется на стрелковой площадке с нескольких стрелковых номеров, располагающихся на площадке полукругом.

Но на этом наши девушки не остановились, и Асем Орынбай в том же «ските», но уже в индивидуальных соревнованиях завоевала бронзовую медаль. В финале она набрала 45 очков. Ее обошла китаянка Итинг Цзян, которая завоевала «золото» с 57 очками и также установила новый рекорд Азиады. Второй стала еще одна представительница Поднебесной – Гао Цзиньмей, набравшая 55 очков. Четвертый результат у нашей Ольги Панариной, выбившей 34 очка.

– У нас сегодня большая радость – женская команда завое­вала первое место на Азиатских играх. Приятно, что это еще и первое «золото» у казах­станской делегации. Мы были полностью всем обеспечены к летним Играм, и это в итоге помогло. Теперь у нас еще одна большая цель – олимпийские лицензии на Всемирные летние игры, которые в следующем году пройдут в Париже, – отметил главный тренер сборной Казахстана по стендовой стрельбе Сергей Колос.

Таким образом, после вчерашнего дня соревнований в копилке сборной Казахстана 11 медалей: одна золотая, две серебряные и восемь бронзовых.

Отметим, что днем ранее в вечерней сессии еще одну бронзовую награду нам принес Эльмир Алимжанов в фехтовании на шпаге. Он дошел до полуфинала, где его смог остановить японец Коки Кано, выигравший со счетом 15:9. До этого в плей-офф казахстанец поочередно победил соперников из Узбекистана и Китая, а на групповой стадии Алимжанов одолел фехтовальщиков из Сау­довской Аравии, Китая, Таи­ланда, Индонезии и Кувейта.

Вчера наши спортсмены участ­вовали во многих видах спорта. Так, в фехтовании на шпагах в командных состязаниях наши девушки (София Николайчук, Владислава Андреева, Юлиана Писцова, Александра Тамбовцева) дошли до четвертьфинала, где уступили сборной Китая со счетом 39:45. В это же время мужская сборная по баскетболу 3 х 3 проиграла Катару со счетом 11:19. На велотреке у мужчин в спринте казахстанские гонщики Андрей Чугай и Сергей Пономарев приехали в своих заездах в 1⁄8 финала вторыми и потому далее участвовали лишь в утешительных заездах.

В гандболе наша женская команда обыграла Узбекистан со счетом 37:33. В шахматах у мужчин в восьмом раунде встретились два казахстанца – Ринат Жумабаев и Казыбек Ногербек, которые эту партию завершили вничью. У девушек-шахматисток Жансая Абдумалик проиграла спортсменке из Узбекистана, а вот Бибисара Асаубаева сыграла вничью с представительницей Китая.

В спортивной гимнастике у женщин в многоборье Аида Бауыр­жанова заняла 10-е мес­то, а Амина Халимарден стала 14-й. В дзюдо в командных смешанных состязаниях в битве за «бронзу» мы уступили сборной Китая со счетом 2:4. Победу у нас здесь одержали Галымжан Кырыкбай (в весовой категории свыше 100 кг) и Данияр Шамшаев (до 73 кг). Свои схватки проиграли Дидар Хамза (до 90 кг), Севара Нышанбаева (до 57 кг), Анастасия Маякова (до 70 кг), Камила Берликаш (свыше 78 кг).

Добавим, что вчера часть казахстанских спортсменов (более 50 атлетов) уже вернулись домой. Среди них были Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин, завоевавшие на Азиаде олимпийские лицензии по пятиборью. В аэро­порту Алма­ты их встречали с цветами и пожеланиями дальнейших успехов.