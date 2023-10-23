Первокурсница выпрыгнула из окна восьмого этажа в Уральске

17-летняя студентка первого курса выпрыгнула из окна восьмого этажа общежития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz .

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"Ее госпитализировали в областную многопрофильную больницу. Ведется досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Причины и обстоятельства происшествия выясняются", — проинформировали в департаменте полиции ЗКО.

В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что девушка находится в реанимации под наблюдением детского нейрохирурга, травматолога и хирурга. Состояние – тяжелое.