Первостепенная необходимость

8
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Государство совершенствует инвестиционную политику, меняя структуру прямых иностранных инвестиций

инфографика Натальи Ляликовой

В условиях острой международной конкуренции за инвестиции важнейшим направлением деятельности Правительства является планомерная работа по улучшению инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса. Оценивая решение этой задачи как «первостепенную необходимость», Глава государства в Послании народу подчеркнул важность умения принимать решения для привлечения капитала в режиме «здесь и сейчас». С этой целью при Правительстве был соз­дан Инвестиционный штаб, наделенный большими полномочиями. Это позволило ускорить осуществление ряда крупных проектов в таких приоритетных сферах, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, энергетика, машиностроение.

Чтобы не допустить снижения притока в экономику прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и частного отечественного капитала, за истекший год осуществлен комплекс мер, к которым были подключены как отраслевые министерства, так и акиматы облас­тей. Теперь можно подвести некоторые предварительные итоги.

Как известно, прямые иност­ранные инвестиции играют ключевую роль в устойчивом экономическом развитии, способствуя модернизации отрас­лей, созданию рабочих мест и повышению конкурентоспособности национальной экономики. Для государств с открытой экономикой, таких как Казах­стан, стабильный приток ПИИ является важным индикатором доверия со стороны международного бизнеса и результатом целенаправленной государственной политики.

Так, в 2024 году объем прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 17,2 млрд долларов.

– Казахстан продолжает продвигать реформы, направленные на улучшение инвестицион­ного климата и привлечение долго­срочного капитала. Новые меры, цифровые инструменты и внимание к качеству вложений соз­дают фундамент для нового инвестиционного цикла, – считает вице-министр национальной экономики Арман Касенов.

Если судить в страновом разрезе, лидером по объему вложений в 2024 году стала Россия с 4,1 млрд долларов – это поч­ти треть роста по сравнению с 2023 годом. Далее следуют Нидерланды (3,8 млрд, но с падением на 35,7%), Южная Корея, Бельгия и Китай – каж­дая страна на уровне 1,2 млрд. Причем Китай, традиционно активный инвес­тор, сократил свои вложения почти на 42%. Существенный рост зафиксирован со стороны Кипра (56,2%), Сингапура (55,1%) и Турции (37,8%).

– Страны с гибкой корпоративной системой и адаптивной налоговой политикой демонст­рируют повышенную активность. Это говорит о важности комплекс­ного подхода к формированию инвестиционной среды, – отмечает вице-министр.

В отраслевом срезе по-прежнему лидирует горнодобывающая промышленность – 6,5 млрд долларов ПИИ, хотя и здесь спад составил почти 25%. Зато оптовая и розничная торговля показала рост – до 5,3 млрд долларов, плюс 7%.

Обрабатывающая промышленность «просела» почти вдвое – 2,8 млрд долларов (-47,2%), но при этом удвоились вложения в профессиональную, научную и техническую деятельность – 916,5 млн долларов, рост в 2,5 раза.

Активно росли и другие новые направления: информация и связь – плюс 51,1%, предоставление прочих видов услуг – рост в 3,3 раза. Снижение же наблюдается в транспорте и логистике (-84,8%), строительстве (-71,9%) и сфере проживания и питания (-89,8%). Региональная картина также разнонаправленная.

Судя по экономической статистике, безусловным лидером остается город Алматы – 5,8 млрд долларов инвестиций, несмотря на их снижение на 25%. Значительный рост зафиксирован в Западно-Казахстанской (1,9 млрд, +54,7%) и Туркестанской (1,1 млрд, +33,4%) областях. А вот Атыраус­кая и Актюбинская области, напротив, столк­нулись со снижением более чем наполовину. Примечательный во всех отношениях «скачок» продемонстрировала экономика области Абай – рост в 19 раз! Однако Жамбылская область, к примеру, привлекла всего 32 млн долларов, что почти на 83% меньше, чем годом ранее.

– Мы анализируем не только объемы, но и устойчивость инвестиционного интереса к регионам. Там, где видим его «проседание», будет усилена работа с местными акиматами и предложениями для инвесторов, – подчеркнул спикер.

Начало 2025 года показало позитивную динамику. За первый квартал валовой приток ПИИ составил 6,6 млрд долларов, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Это может говорить о переходе к новому инвестиционному циклу, запуск которого активно поддерживается государством.

Казахстан предлагает инвесторам широкий спектр преференций – от освобождения от НДС и пошлин при ввозе оборудования до налоговых льгот сроком до 10 лет. Эти меры реализуются через инвестиционные конт­ракты, приоритетные проекты, специальные соглашения в рамках СЭЗ и отдельные договоры с крупными инвесторами на сумму от 58 млн долларов с предоставлением стабильности законодательства сроком до 25 лет.

На сегодня в рамках таких соглашений заключено уже 28 конт­рактов на сумму около 22,4 млрд долларов. Среди них – проект по созданию центра по производству и распределению «зеленого» водорода в Мангистауской области и строительство Карагандинского завода комплексных сплавов. Для сопровождения всех этапов инвестпроектов в декабре 2024 года была запущена Национальная цифровая инвестиционная платформа. Она обеспечивает прозрачность, контроль сроков и автоматическое уведомление в случае задержек. В системе работает так называемый «зеленый коридор», благодаря которому инвестор может пройти все бюрократические процедуры всего за пять дней.

На платформе уже размещено 1 100 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 76 трлн тенге с потенциалом соз­дания 222 тыс. рабочих мест. Только в 2025 году планируется запуск 413 из них, что обеспечит поч­ти 48 тыс. новых рабочих мест. Включение в пул проектов возможно при выполнении ряда критериев: стоимость проекта не менее 500 млн тенге, участие частных инвесторов и обязательное соответствие несырьевому сектору.

Важным шагом также стало внедрение новой меры – возмещения инфраструктурных затрат через налоговые вычеты. Согласно мартовскому, 2025 года, постановлению Правительства инвесторы смогут уменьшать налоговые обязательства на сумму фактических затрат, понесенных при строительстве инфраструктуры. Эти изменения уже согласованы с Администрацией Президента и войдут в осенний пакет поправок в Налоговый кодекс.

Дополнительно внедряется система «заказа на инвестиции». Профильные министерства и акиматы формируют отраслевые и региональные предложения на основе конкурентных преимуществ. После верификации Министерством иностранных дел эти предложения направляются в зарубежные представительства Казахстана для «точечного» поиска инвесторов. На сегодняшний день сформировано 95 инвестиционных тизеров – 86 из них поступили от регионов, еще девять – от нацкомпаний «Самрук-Казына» и холдинга «Байтерек».

– Этот механизм делает инвес­тиционную работу более точной и проактивной – мы не просто ждем, когда инвестор сам придет, мы идем к нему с конкретным предложением, – отметил вице-министр экономики.

Отдельного внимания стоит оценка рейтингового агентства S&P, которое улучшило прогноз Казахстана в рамках суверенного кредитного рейтинга со «Стабильного» на «Позитивный», подтвердив рейтинг на уровне «BBB-». Решение агентства отражает устойчивый прогресс страны в реализации институциональных и экономических реформ, включая принятие новых Бюджетного и Налогового кодексов.

По мнению S&P, введение более строгих фискальных правил в сочетании с масштабным расширением доходной базы будет способствовать консолидации государственных финансов, что позволит сократить дефицит бюджета и сохранить стабильность уровня государственного долга в среднесрочной перспективе.

Агентство подчеркивает, что позиция Казахстана как внешнего нетто-кредитора остается проч­ной благодаря низкому уровню внешнего долга и значительным объемам международных резервов и активов Национального фонда.

В отчете отмечается, что улучшение прогноза также связано с продолжающимися реформами по либерализации и диверсификации экономики. Аналитики ожидают, что реализация Национального инфраструктурного плана и других мер по модернизации экономики будет способствовать постепенному снижению зависимости от неф­тяных доходов и росту ненефтяных поступлений.

Таким образом, несмотря на временные спады в инвестицион­ных потоках, Казахстан продолжает двигаться в направлении системной модернизации инвес­тиционной политики, расширения отраслей для вложений и цифровизации взаимодействия с инвестором.

