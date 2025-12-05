Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы

Титул победительницы республиканского конкурса красоты завоевала 22-летняя Алина Екатеринчева (Ри) из Шымкента, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Делия Айдаралиева

После ряда отборочных туров более 30 представительниц разных регионов Казахстана вышли в финал. Главное шоу сочетало традиционные элементы конкурсов красоты с новаторскими творческими задумками.

Визуальное оформление мероприятия в синем цвете с первых минут представления не осталось без внимания.

Однако особое впечатление на публику произвело дефиле в национальных костюмах, разработанных дизайнером из Кыргызстана и другие не менее зрелищные номера программы.

Корону победительницы вручили Алине Екатеринчивой (Ри), которой предоставилась возможность представить Казахстан на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная».

Алина занимается танцами с трех лет и за это время успела выступить на множестве сцен, что сформировало ее уверенность и артистичность. В 14 лет она получила первые предложения в моделинге, после чего начала работать на модных показах и рекламных съемках. Девушка работала с популярными брендами. Помимо творческой сферы, Алина получила юридическое образование, однако тянется к моде и планирует поступить на дизайн одежды, чтобы в будущем создать собственный бренд.

 

Титул Miss World Qazaqstan 2025 завоевала Шадияра Байкенова.

Miss People’s Choice: Алина Нурахметова.

Первая вице-мисс Казахстан и Miss Marie Claire: Дильназ Сарсенбай.

Вторая вице-мисс Казахстан: Камила Даулетова.

Miss Grand Qazaqstan: Анель Емел, которая представит Казахстан на международном конкурсе Miss Grand International 2026.

